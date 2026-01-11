Ivanjica

МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ У ИВАЊИЦИ: СЛОЖЕНА СИТУАЦИЈА У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Z. Ј.

Министарка привреде Адријана Месаровић посетила је данас општину Ивањицу, где је присуствовала седници Штаба за ванредне ситуације и том приликом истакла да је ситуација сложена када је реч о снабдевању електричном енергијом.

– Витални објекти су под напоном и обезбеђено је уредно снабдевање Болнице и Дома здравља. Много људи је на терену, пристижу додатне екипе, 60 секача „Србијашума“ ће бити на терену до краја дана – казала је министарка Месаровић.

Министарка је истакла да је у Ивањици до квара на далеководу дошло услед пада стабала на приватним поседима на далеководе и апеловала на грађане да дозволе држави да ради свој посао.

– И у овом округу затичемо исту ситуацију, односно, до кварова на далеководу и великом далеководу у Ивањици дошло је због пада стабала, иста ситуација, пад стабала са приватних поседа, а нас грађани туже за та иста стабла. Ко је онда крив за квар на мрежи и за прекид напајања – нагласила је министарка и додала да је током прошле године плаћено око 32 милиона евра за исечена стабла на приватним поседима, а која су сада довела до кварова, односно, угрозила електроенергетски систем Србије.

Месаровић је нагласила да ће ускоро доћи до решавања проблема.

– На адекватан начин ћемо координисати активностима како би што пре успели да повратимо уредно напајање. Наравно, допремићемо и одређени број агрегата који ће бити крајња алтернатива снабдевања, али трудимо се да вратимо редовну мрежу, редован напон, редовно напајање. Битан нам је сваки грађанин, свако домаћинство и нећемо спавати док се све не среди – нагласила је Месаровићева.

Према њеним речима, ситуација је много боља у Златиборском округу у односу на бројке које су биле јутрос.

Извор: Тањуг

