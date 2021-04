OPŠTINA LUČANI: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA JOŠ UVEK NEPOVOLJNA

Epidemiološka situacija na području Opštine Lučani još uvek je nepovoljna, u kovid ambulantama se u proseku obavi oko 90 pregleda dnevno, rekla je za „Čačanski glas“ dr Danica Stefanović, direktorka Doma zdravlja u Lučanima.

-U ponedeljak, 19. aprila, od 38 testiranih, njih 25 je bilo pozitivno, što je zaista mnogo, ukoliko se uzme u obzir činjenica da Opština Lučani ima oko 14,5 hiljada odraslih stanovnika. Još uvek se broj zaraženih održava na visokom nivou, a očekivali smo njegov pad. Podaci od 19. aprila su nam pokazali da je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Tokom prošle sedmice, držali smo se na nivou izmedju šest i 10 pacijenata – rekla je direkrorka Doma zdravlja u Lučanima.



Dr Stefanović kaže da je osnovni razlog povećanja broja zaraženih nedovoljno poštovanje epidemioloških mera koje su na snazi:

-Smatram da se predvidjene mere ne poštuju dovoljno i to je osnovni razlog što još uvek nije došlo do smirivanja epidemiološke situacije. Ljudi koji su primili samo jednu dozu vakcine smatraju da su zaštićeni, skidaju maske, komuniciraju bez ikakvog distanciranja. Najgore je na shranama, gde se ljudi masovno okupljaju. Posle svake veće sahrane dolazi do većeg skoka u broju zaraženih.



Do 20. aprila, u Opštini Lučani je vakcinisano i revakcinisano dve i po hiljade stanovnika. Prvu dozu vakcine je primilo 1.440 gradjana. U skladu sa planom Vlade Republike Srbije, u periodu od 6. do 11. aprila na teritoriji Opštine Lučani je organizovana vakcinacija bez zakazivanja. Osim u ambulantama u Guči i Lučanima, gradjani su vakcinisani bez zakazivanja i u sedam seoskih ambulanti. Za ta četiri dana prvu dozu vakcine je primilo 1.060 stanovnika.

-Imali smo odličan odziv gradjana. Vakcinisali smo i 16 nepokretnih u njihovim domovima. To su ljudi koji žive u zabiti, pa je bilo malo teže i doći do njih. Ima indicija da će već narednih dana biti ponovo organizovana imunizacija gradjana bez zakazivanja. Prošli put smo koristili „Sinofarm“ vakcinu, a u narednom krugu, prema informacijama koje smo dobili, gradjani će imati priliku da se vakcinišu „Fajzerom“ ili Sputnjikom“. Imali smo za nijansu slabiju zainteresovanost gradjana za ove dve vakcine, ali smatramo da stariji narod ne zna da se prijavi za vakcinaciju posredstvom eUprave, pojedina područja u Dragačevu nemaju internet, pa je i to jedan od razloga ovako dobrog odziva gradjana, kada je reč o vakcinaciji bez zakazivanja, tako da nam je drago što ćemo ponovo obići seoske ambulante i animirati ljude da se vakcinišu – objašnjava dr Stefanović.



Vakcinacija zakazanih gradjana se odvija prema spiskovima koji stižu iz baze podaztaka eUprave.

-Imali smo i dozvolu od Republičke vlade da zaposleni u našoj zdravstvenoj ustanovi prijavljuju gradjane za vakcinaciju, jer imamo mnogo onih koji nemaju mogućnost da to samostalno učine posredstvom eUprave – kaže direktorka Doma zdravlja u Lučanima.



Dr Stefanović apeluje na žitelje OpŠtine Lučani da se obavezno vakcinišu, da sami odaberu vakcinu, jer je vakcinacija jedini spas i izlaz iz ove teške situacije izazvane korona virusom.

–Bitno je da se potrudimo i ubrzamo proces imunizacije, kako bismo postigli ono što želimo, a to je kraj epidemije i povratak normalnom životu. Pored imunizacije, gradjani bi trebalo da poštuju sve epidemiološke mere koje su na snazi, kako bi se što pre suzbila pandemija korona virusa. Najvažnije je da svi budemo disciplinovani, da održavamo distancu, da se što manje družimo i izbegavamo kontakte, kako bismo rizik od zaražavanja sveli na što manju meru. Najbolje za sve nas je da predstojeće praznike provedemo u svojim domovima, bez stvaranja nekih većih gužvi i okupljanja, kako bismo sprečili dalje širenje zaraze. Vakcinacija je primarna za sve gradjane. Ne znači da čovek koji je dobio vakcinu ne može da se zarazi, ali ukoliko bilo ko od vakcinisanih oboli od korone imaće daleko blažu kliničku sliku od onih koje vidjamo u kovid bolnicama u poslednjih mesec dana. Smatram da je vakcina jedino rešenje i jedini spas u sprečavanju daljeg širenja zaraze – naglasila je direktprka Doma zdravlja u Lučanima.