Društvo Reportaža

ОРЛОВАК С ЉУБАВЉУ

vesna Komentara (0)

ЗАСЕЛАК КОЈИ ВРАЋА ВЕРУ У ЉУДЕ И БУДУЋНОСТ

На тромеђи Остре, Доње Трепче и Мојсиња налази се мали заселак Орловак – место које је одувек живело свој посебан живот и имало причу за себе. Иако броји тек тридесетак кућа, Орловак може да се похвали нечим што је данас права реткост – овде и у фамилији Јевтовић живи тридесеторо деце и младих до осамнаест година. За једно село то је право чудо и велика радост, а за заселак је светла будућност. Док многа села нестају и гасе се, Орловак расте и буди наду.

Овде су рођени многи познати и учени људи, а по предању и неким документима из Манастира Вољавча, управо на Орловку је рођена и баба Вишња. Из овог краја потичу и декан Славољуб и његов брат, чувени чачанско-мрчајевачки професор Милован Миња Урошевић, као и један од првих српских музичких оркестара – у то време далеко чувени састав „Видинци“. То говори да Орловак није само село са душом, већ и колевка знања, културе и традиције.

Пре неколико година на Орловку је потекла идеја, а убрзо и иницијатива да се за децу направи простор за игру и дружење. Зоран Радојичић је са децом великодушно поклонио део своје земље Граду Чачку, како би се ту изградило игралиште уз помоћ локалне самоуправе. Мештани су сакупили новац, а иницијативу су покренули сами родитељи.

На уређеном делу земљишта Град је у првој фази поставио љуљашку, клацкалицу и тобоган за најмлађе, али већи део посла остао је недовршен. Тада су мештани одлучили да узму ствар у своје руке. Али како? То кошта много!

Највећи терет у првом делу радова, а још више у другом, изнео је Драшко Јевтовић са својом породицом. Он је готово свакодневно био на терену, са својим машинама уз сопствени трошак, како би припремио простор за даље радове.

Град и руководство су обећали да ће урадити пресвлачење бетоном, уколико мештани успеју да припреме тампон, темеље и потпорне зидове. Морамо признати да је у данашње време то готово незамисливо. Трошкови су огромни, а платити мајсторе и фирме које то раде многима је недостижно. Али, неко је био упоран и није се предавао.

РАДНЕ АКЦИЈЕ КОЈЕ ВРАЋАЈУ СЕЋАЊА

Крајем овог лета, пред почетак нове школске године, Орловак је оживео. Слике које се ретко виђају – праве радне акције какве су некада красиле села и окупљале људе. Тридесетак мештана одазвало се акцији и прионуло на посао: копали су канале, изливали темеље, подизали потпорне зидове, везивали арматуру. Једни су радили на мешалици, други колицима разносли бетон.

На градилишту су раме уз раме радили отац и син, деда и унук, комшија и викендаш. Међу њима и Драган Урошевић, који живи у Канади, али је свој одмор у отаџбини провео управо овде, где му је отац рођен, радећи заједно са мештанима. Била је то моба за будућност, моба за младост и децу, да деца остану да живе ту.

„МИНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР“

Атмосфера је била права сеоска и домаћинска, какве су некада правили наши преци: док су мушкарци радили око темеља и потпорног зида, жене из околних кућа доносиле су кафу и колаче, а на лицу места пекао се роштиљ и служило хладно пиво и сок. Долазили су и пријатељи из околине, па чак и из града, да донесу освежење. Вест о овој несвакидашњој акцији брзо се прочула.

Упркос летњој врућини, нико се није жалио. Радило се уз смех, песму и дружење које су сви описали као „незаборавно“. Драшко Јевтовић, један од организатора, рекао је да се оваква акција не памти у последњих 40 година, да овакав одзив и енергију комшија и мештана никада није доживео, да му је срце пуно и да је неописиво срећан што су све успели да припреме и новац да обезбеде. И да се сада чека финално асфалтирање овог „мини спортског центра“, како га мештани од милоште називају.

У времену када сви чекају на друге, Орловак је доказао да село живи онда када га сами људи подигну.

Орловак је још једном показао да када су деца у питању – нема препрека. Људи су показали снагу и слогу, како се заједништвом и срцем може створити нешто што остаје генерацијама.

Као „Мрчајевци инфо“ поносни смо што смо били део ове приче и што смо већ својим писањем бар мало помогли овим вредним људима. Честитамо мештанима Орловка на слози, упорности и енергији којом су показали да се заједно може све.

Ако град испуни обећање, деца Орловка имаће не само игралиште, већ и доказ да заједништво и упорност у овој земљи још увек вреде.

Иван Видојевић, „Мрчајевци инфо“

Фото: Д. Ј. и учесници, „Мини спортски центар Орловак“,  Вибер „За дечије игралиште Орловак“, Мрчајевци инфо

Slične Vesti
Društvo

УКУПНО 25 ЧАЧАНСКИХ ПОСЛОДАВАЦА ТРАЖИ РАДНИКЕ

G. D.
Društvo

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

N. R.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1950. godine proglasila 10. decembar za Dan ljudskih prava, kako bi skrenula pažnju “naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija, po prvi put u istoriji čovečanstava, proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava, koje treba da postignu svi narodi i sve […]
Društvo

ODRŽANA SEDNICA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA I PODRŠKU PORODICI

N. R.

OHRABRITI DRUŠTVO DA OSUDI NASILNIKE Komisija za ravnopravnost polova i podršku porodici je stalno radno telo Skupštine grada koje prati ostvarivanje, zaštitu i unapređenje položaja porodice, ravnopravnost žena i muškaraca, predlaže aktivnosti i preduzima mere kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou grada. Osnovana je 2008. godine i na njen predlog u našem gradu […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.