ОРЛОВАК С ЉУБАВЉУ

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1950. godine proglasila 10. decembar za Dan ljudskih prava, kako bi skrenula pažnju “naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija, po prvi put u istoriji čovečanstava, proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava, koje treba da postignu svi narodi i sve […]

