ОРЛОВАК С ЉУБАВЉУ

ЗАСЕЛАК КОЈИ ВРАЋА ВЕРУ У ЉУДЕ И БУДУЋНОСТ
На тромеђи Остре, Доње Трепче и Мојсиња налази се мали заселак Орловак – место које је одувек живело свој посебан живот и имало причу за себе. Иако броји тек тридесетак кућа, Орловак може да се похвали нечим што је данас права реткост – овде и у фамилији Јевтовић живи тридесеторо деце и младих до осамнаест година. За једно село то је право чудо и велика радост, а за заселак је светла будућност. Док многа села нестају и гасе се, Орловак расте и буди наду.
Овде су рођени многи познати и учени људи, а по предању и неким документима из Манастира Вољавча, управо на Орловку је рођена и баба Вишња. Из овог краја потичу и декан Славољуб и његов брат, чувени чачанско-мрчајевачки професор Милован Миња Урошевић, као и један од првих српских музичких оркестара – у то време далеко чувени састав „Видинци“. То говори да Орловак није само село са душом, већ и колевка знања, културе и традиције.
Пре неколико година на Орловку је потекла идеја, а убрзо и иницијатива да се за децу направи простор за игру и дружење. Зоран Радојичић је са децом великодушно поклонио део своје земље Граду Чачку, како би се ту изградило игралиште уз помоћ локалне самоуправе. Мештани су сакупили новац, а иницијативу су покренули сами родитељи.
На уређеном делу земљишта Град је у првој фази поставио љуљашку, клацкалицу и тобоган за најмлађе, али већи део посла остао је недовршен. Тада су мештани одлучили да узму ствар у своје руке. Али како? То кошта много!
Највећи терет у првом делу радова, а још више у другом, изнео је Драшко Јевтовић са својом породицом. Он је готово свакодневно био на терену, са својим машинама уз сопствени трошак, како би припремио простор за даље радове.
Град и руководство су обећали да ће урадити пресвлачење бетоном, уколико мештани успеју да припреме тампон, темеље и потпорне зидове. Морамо признати да је у данашње време то готово незамисливо. Трошкови су огромни, а платити мајсторе и фирме које то раде многима је недостижно. Али, неко је био упоран и није се предавао.
РАДНЕ АКЦИЈЕ КОЈЕ ВРАЋАЈУ СЕЋАЊА
Крајем овог лета, пред почетак нове школске године, Орловак је оживео. Слике које се ретко виђају – праве радне акције какве су некада красиле села и окупљале људе. Тридесетак мештана одазвало се акцији и прионуло на посао: копали су канале, изливали темеље, подизали потпорне зидове, везивали арматуру. Једни су радили на мешалици, други колицима разносли бетон.
На градилишту су раме уз раме радили отац и син, деда и унук, комшија и викендаш. Међу њима и Драган Урошевић, који живи у Канади, али је свој одмор у отаџбини провео управо овде, где му је отац рођен, радећи заједно са мештанима. Била је то моба за будућност, моба за младост и децу, да деца остану да живе ту.
„МИНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР“
Атмосфера је била права сеоска и домаћинска, какве су некада правили наши преци: док су мушкарци радили око темеља и потпорног зида, жене из околних кућа доносиле су кафу и колаче, а на лицу места пекао се роштиљ и служило хладно пиво и сок. Долазили су и пријатељи из околине, па чак и из града, да донесу освежење. Вест о овој несвакидашњој акцији брзо се прочула.
Упркос летњој врућини, нико се није жалио. Радило се уз смех, песму и дружење које су сви описали као „незаборавно“. Драшко Јевтовић, један од организатора, рекао је да се оваква акција не памти у последњих 40 година, да овакав одзив и енергију комшија и мештана никада није доживео, да му је срце пуно и да је неописиво срећан што су све успели да припреме и новац да обезбеде. И да се сада чека финално асфалтирање овог „мини спортског центра“, како га мештани од милоште називају.
У времену када сви чекају на друге, Орловак је доказао да село живи онда када га сами људи подигну.
Орловак је још једном показао да када су деца у питању – нема препрека. Људи су показали снагу и слогу, како се заједништвом и срцем може створити нешто што остаје генерацијама.
Као „Мрчајевци инфо“ поносни смо што смо били део ове приче и што смо већ својим писањем бар мало помогли овим вредним људима. Честитамо мештанима Орловка на слози, упорности и енергији којом су показали да се заједно може све.
Ако град испуни обећање, деца Орловка имаће не само игралиште, већ и доказ да заједништво и упорност у овој земљи још увек вреде.
Иван Видојевић, „Мрчајевци инфо“
Фото: Д. Ј. и учесници, „Мини спортски центар Орловак“, Вибер „За дечије игралиште Орловак“, Мрчајевци инфо