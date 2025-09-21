Црква Фото: М. М.
Данас је Мала Госпојина

Мала Госпојина – добар дан за свадбе и веридбе

Успомена на дан када је рођена Пресвета Богородица Марија, у дому Јоакима и Ане у Назарету, Мала Госпојина слави се данас. За овај велики и важан празник везују се бројна веровања и обичаји.

Богородица је рођена у Назарету, од остарелих и праведних родитеља Јоакима и Ане.

По оцу, била је од царског рода Давидовог, по мајци од рода првосвештеничког.

Ана је као старица родила кћер Марију, по благослову Божјем. Управо је Бог и одредио Марију да буде мајка Исуса Христа, и зато се слави као Пресвета Богородица.

Доживеће највеће радости и највеће боли, све док и сама, после истека земаљских дана, није отишла у вечну светлост и славу. 

Она је и данас заступница људи пред Творцем, којој се упућују најтоплије молитве.

Пред њеним чудотворним иконама дешавају се исцељења, а људи у невољи добијају помоћ.

Јесење свадбе у Србији, од давнина, почињале су од Мале Госпојине. 

Земљорадницима је данашњи празник означавао почетак јесењег орања и сетву озимих усева.

Приређиване су и разне сточарске свечаности.

Верује се да биље убрано између Велике и Мале Госпојине има посебна лековита својства, као и да јаја из тога периода могу целу годину да остану свежа па се зато остављају за насад, а пилићи излежени у ове дане биће добре носиље.

Многе породице славе Малу Госпојину као своју крсну славу.

Овај дан добар је за свадбе и веридбе. У многим насељима одржавају се сабори, заветине, преславе, молитве и литије.

Када је о празнику ведро, верује се да ће нам се сунце смешити и током јесени, али и зиме.

Припремила Нада Руменић Петрић

ПРОСВЕТНЕ ЛЕГЕНДЕ МИЈАЛКО И ЗОРА ЋЕНДИЋ

Z. Ј.

Ученицима је увек био њихов Ћендо. Остало је тако и сада. Од почетка је између њих настајало спонтано пријатељство, иако се знао сваки ред. Сећа се наставник већине, ако не по именима и презименима, остали су њихови ликови. Често се дешавало да је предавао и родитељима и деци. И не само он, успели су обоје […]
ОТВАРАЊУ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО МИЛАНОВЦА ПРИСУСТВОВАО АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ

Z. Ј.

Данас је, уз присуство председника Републике Србије Александра Вучића, министра саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре Горана Весића,  амбасадора Кине у Србији  и председника општине Горњи Милановац Дејана Ковачевића, отворена обилазница око Горњег Милановца. Она је део приступне саобраћајнице ауто-путу „Милош Велики”, преко петље Таково. –  Ова модерна саобраћајница од скоро десет километара утонула је у ово […]
ЧАЧАНСКО КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЗА „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ“

V. Т.

ЧАЧАНСКО КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА ЗА „МАЛЕ ПЧЕЛИЦЕ“ Чачанско Коло српских сестара организује још једну велику хуманитарну акцију. Под слоганом „Доброта на делу“, у току је прикупљање помоћи за кориснике Завода за смештај одраслих „Мале пчелице“ у Крагујевцу. За сада су волонтерке прикупиле велику количину потребних ствари, углавном одеће намењене овој установи, у којој је око […]

