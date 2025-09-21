О ИЗЛОЖБИ ФОТО ГРУПЕ „ФОРМАТ”

– Представљени радови 14 аутора, међу њима првонаграђена фотографија Марије Радојичић на Републичком такмичењу Фото савеза Србије. – Изложба је подсећање и на делић стваралаштва Слободана Пајића. – Отворена је у Културном центру Чачак до 29. септембра.
– Када припремамо групне изложбе, учествују сви чланови. Не поседује свако исто искуство и квалитет, тако да дела буду шаренолика. Али, пријатно сам изненађен да видим једну клупску изложбу на овако високом нивоу – утисак је Ивана Стојановића, фотографа из Крагујевца, који је отворио осму изложбу Фото групе „Формат”. Осим њега, на отварању изложбе, чији је назив „гиф”, присуствовали су и гости из Ваљева, Севојна и осталих градова у Србији.
Изложба није стриктног тематског карактера. Сви аутори су имали слободан избор кадрова тренутка и времена којима ће посветити пажњу. Радове су одабрали Миленко Савовић, Бојан Пајић и Зоран Вучковић. Међу изложеним делима је и награђена фотографија „Путник”, ауторке Марије Радојичић.
– Добила сам прву награду на Републичком такмичењу Фото савеза Србије 2025. на коме учествују домаћи ствараоци. Прошле године ми је на истом такмичењу припала друга награда за фотографију „На молитви“. Озбиљније сам почела да радим када сам се учланила у групу „Формат”. Било је то пре три године и од тада више учим. Учествујем на међународним салонима и такмичењима, а бавим се разним темама. Најдражи су ми ти „замрзнути” тренуци из живота и сведочанства о људима – каже Марија Радојичић.
Међу фотографијама 14 аутора, приказан је и мањи део стваралаштва Слободана Пајића, једног од оснивача и председника Фото групе „Формат”, која је формирана 2016. године. Слободан је преминуо прошле године, али је породичну традицију наставио његов син Бојан. Он и многи млади чланови доносе и нови живот Групе „Формат”. Ипак, за уметничко стваралаштво није увек довољна само добра воља стваралаца.
– Живим у Новом Саду, али помажем колико год могу. Претходно сам био члан Фото кино клуба „Чачак“, касније сам наставио у Групи „Формат”. Задужен сам за едукацију младих, али, нажалост, последњих две, три године нисмо добили средства за то. Надам се да ћемо догодине моћи да организујемо школу фотографије. Важно је да наставимо традицију и да стално радимо. И у фотографији је континуитет врло битан. И ова изложба је показатељ да су чланови врло активни – сматра Бојан Пајић, дипломирани фотограф, члан Групе „Формат”. Поред фотографије „Надстрешница“ представио је и неколико радова насталих на његовом недавном путовању у Анголу.
Ту вољу и упорност, као и велику даровитост, показују и остали чланови Фото групе. Ускраћени су за школу фотографије, али не одустају од тежег пута учења.
– Времена су таква, нема неког интересовања за уметност. Ипак, нас 14 још увек имамо довољно ентузијазма, трудимо се да радимо што боље, учествујемо на такмичењима и преносимо знања млађима. Задовољни смо, с обзиром на то какво је данас интересовање за уметност – каже Милојица Миловановић, садашњи председник Фото групе „Формат”.
На осмој изложби „гифт” представљено је 40 фотографија разнолике тематике. Изложена су дела Миленка Савовића, Ђорђа Вукадиновића, Александра Алемпијевића, Марије Радојичић, Иване Васојевић, Бојана Пајића, Зорана Вучковића, Александра Кецовића, Душка Луковића, Јане Миловановић, Милојице Миловановића, Сузане Перић, Младена Јањића и Слободана Пајића. Изложба „гиф“ свечано је отворена 10. септембра у Културном центру Чачак. Посетиоци ће моћи да је виде до понедељка, 29. септембра.