ПЕЈЗАЖИ, „ПРИЧЕ О МОРУ“ И СЛИКЕ КОМБИНОВАНИХ ТЕХНИКА

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА УДРУЖЕЊА „КРЕАТИВНА ЈАЗБИНА“

Изложба радова Удружења „Креативна јазбина“, насталих на њиховим летњим радионицама и пројекту „ЛИСТ 5“, уз подршку Народног музеја Чачак, отворена је 16. септембра у Галерији Етнолошког музеја. Изложбу креативних ентузијаста и вредних ствараоца „Јазбине“ можете погледати до 7. октобра. Галерија је са пејзажима, „причом о мору“ и радовима комбинованих техника, као одраз „Креативне јазбине“, постала место одличне енергије, добрих идеја, осмеха и пријатељства.

Ивана Кнежевић и Ивана Ћирјаковић

Удружење „Креативна јазбина“ је и овог лета било активно за децу из Чачка, као и за госте који током распуста посећују своје рођаке. Врата атеља била су отворена за све заинтересоване, како за мале, тако и за нешто старије ствараоце.

– Овог лета Удружење „Креативна јазбина“ је радило пуном паром. Реализовали смо десетине радионица, као сегменте дечије колоније „Летње игре сликарских техника 5“ (ЛИСТ 5) и „Лета у Креативној јазбини“. Ове године нисмо имали средства за колонију, али смо у складу са нашим могућностима реализовали креативне радионице и ова изложба је продукт нашег рада. Инспирација су нам била морска бића, цвеће, виле-луткице, маске. Били смо импресионирани овим темама, јер смо жељно ишчекивали своја путовања на море. Теме су биле велики експеримент техника и идеја. На радионицама је настало више од 100 цртежа, објеката и предмета. На овој изложби је изложен већи део радова насталих у нашем атељеу – рекла је ликовни едукатор Ивана Кнежевић, отварајући изложбу и додала да се у „Креативној јазбини“ учи да се од отпада и одбаченог прави уметност, а од старог – ново.

У овом атељеу стварају и старији уметници, људи који су желели да сликају, али их је живот одвео у другом правцу. У „Јазбини“ постоји и школа анимације у којој су две младе даме данас ментори, а некада су биле ђаци Иване Кнежевић.

– Десет година рада са децом и одраслима у индустрији креативности је дивно незаменљиво искуство за уметника. Морала сам да смислим начин како саму себе да запослим, а да не изгубим своје примарне вредности талента и знања. „Креативну јазбину“, као опцију за рад и стварање, предложио ми је брат. „Јазбина“ данас има више од 40 чланова и сваке године се подмлађује – нагласила је Кнежевић.

У име Народног музеја, „мале и велике“ креативце, поздравила је етнолог Ивана Ћирјаковић, нагласивши да „Креативна јазбина“, која постоји већ десет година, показује да је у данашњем времену изузетно битно, можда, и најбитније бити креативан.

– У време вештачке интелигенције, мобилних телефона, дигитализације, јако је битно за децу и одрасле да се врате коренима, да науче колико је важан рад рукама, колико благотворно делује на мозак. Увек подржавам овакве радионице и задовољство је сарађивати са Иваном. Драго ми је што смо успели да отворимо Етнолошки музеј где можемо да угостимо све креативне особе, да поставимо мање изложбе и да представимо наша удружења из града. Посебно ми је драго што вечерас представљамо креативце Иване Кнежевић која је својим десетогодишњим радом показала колико појединац може да допринесе целокупној слици културе града – казала је Ивана Ћирјаковић.

Галерија Етнолошког музеја са пејзажима, „причом о мору“ и радовима комбинованих техника, као одраз „Креативне јазбине“, тренутно је постала место одличне енергије, добрих идеја, осмеха и пријатељства. Сјајну атмосферу можете осетити, односно, изложбу креативних ентузијаста и вредних ствараоца „Јазбине“ можете погледати до 7. октобра.

Н. Р.

