ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ СПРЕМНА ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Председник Општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић посетио је данас Основну школу „Свети Сава“, где се приводе крају радови.Завршени су радови на пешачкој стази од Улице Бошка Бухе до улаза у школу, укључујући степениште и плато испред школе. Санирани су потонули асфалт и бетон, постављене су бехатон плоче и нови ивичњаци, а оштећени рукохвати и стубови ограде су поправљени. Укупна површина обухваћених радова износи 390 метара квадратних, чиме школа сада пружа безбедно и пријатно окружење за све ученике.
– Највећи проблем били су прилазна стаза и степениште, па је и инспекција у једном тренутку наложила забрану коришћења степеништа. Преко Општинске управе смо обезбедили средства и успели да пред почетак нове школске године завршимо са радовима. Припреме за почетак школске године су у пуном јеку. Директорка ме је уверила да је у Основној школи “Свети Сава” све спремно да настава у понедељак почне редовно. Прошле године реконструисали смо и тоалете. Преостало је још да завршимо део замене столарије, што смо започели у претходним годинама, чиме ћемо допринети и енергетској ефикасности школе, а деци и запосленима омогућити лепше окружење за боравак и рад. Наставићемо и у наредном периоду да улажемо у све школе на територији Општине – рекао је Ковачевић.
Директорка Основне школе „Свети Сава“ говорила је о будућим радовима и припремама за почетак школске године.
– Када је реч о грађевинским радовима у наредној школској години, планирана је трећа фаза замене столарије. Остало је још 66 прозора које треба да заменимо, а ту је и рестаурација тоалета у фискултурној сали. То су пројекти за које смо аплицирали ове године, а аплицираћемо и наредне, јер је објекат монтажни и има још доста тога што треба урадити. Ипак, захваљујући разумевању и помоћи локалне самоуправе и министарства, успевамо да обезбедимо да школа функционише изузетно добро. Имамо велики број ученика, ове године смо уписали 58 првака, што је значајно с обзиром на то да је број првака на нивоу општине мањи. Стручни кадар је у потпуности заступљен и спреман, а у петак у 18 часова организујемо свечани пријем првака са приредбом – напоменула је директорка Основне школе „Свети Сава“.
Уз реализоване и планиране радове, Основна школа „Свети Сава“ спремна је за почетак нове школске године.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ