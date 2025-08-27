НОВО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ У ВУЈЕТИНЦИМА

Скоро стално у поподневним и раним вечерњим сатима у дворишту издвојеног одељења Основне школе „Татомир Анђелић“, у Вујетинцима, буји од дечје раздраганости. Недавно су добили ново игралиште на коме се окупљају и најмлађи из других села. Жељу мештанки Вујетинаца да њихова деца имају исте услове за игру и разоноду као и градска, испунио је Град Чачак. За уређење игралишта опредељено је 1.200. 000 динара из градског буџета.
– Како је почетком године обећано, летос је у школском дворишту отворено модерно дечје игралиште. Градско руководство је одржало реч. Малишани из Вујетинаца заслужују да имају подједнаке услове за игру и дружење, као и њихови другари у граду. Већ извесно време, предвече је на игралишту, бар десеторо деце. Овај садржај ће привући и најмлађе који не живе у нашем селу да буду приврженији свом родном крају и да га чешће посећују. Хвала градском руководству које је испунило обећање. И ово игралиште је потврда да брину и о деци која живе на селу – напоменула је Милица Дачић из Вујетинаца.
Љуљашке, тобогани и остали садржаји постављени су на сигурносној подлози од тартана. Тако је смањена опасност од болних падова и повређивања.
Каква је сада атмосфера у школском дворишту, уверило се и градско руководство. Заменик Владан Милић и помоћник градоначелника Милош Стеванић посетили су Вујетинце у уторак, 26. августа.