Kultura

„СРБИ МУСЛИМАНИ И ЊИХОВ ИДЕНТИТЕТ“

vesna Komentara (0)

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ИСТОРИЧАРА САЛИХА СЕЛИМОВИЋА

„…Ни с ким историја није направила такву шалу као с нама. До јуче смо били оно што данас желимо да заборавимо. Али нисмо постали ни нешто друго. Стали смо на пола пута, забезекнути. Не можемо више никуд. Отргнути смо, а нисмо прихваћени. Као рукавац што га је бујица одвојила од мајке ријеке, и нема више ни тока ни ушћа, сувише мален да буде језеро, сувише велик да га земља упије“… („Дервиш и смрт“, Меша Селимовић)

Чини се да ове речи Хасана, јунака романа „Дервиш и смрт“, о свом народу, и данас имају исту тежину и значење. Па и осећања су слична за многе муслимане са ових простора. Као што његов презимењак, велики писац Меша, није имао дилема о свом пореклу, нема је ни Салих Селимовић. Професор и историчар, рођен у Босни, већи део живота везао је за Србију, тачније за сјенички крај и Стару Рашку, како и сам зове ову област. Он је Србин муслиманске вероисповести. Представљање његове књиге „Срби муслимани и њихов идентитет“ у Међуопштинском архиву, у уторак, 19. августа, на велики празник Преображење Господње, привукло је велику пажњу Чачана. Поред аутора, о књизи је говорио Борисав Челиковић, историчар и уредник у „Службеном гласнику“. Разговарали смо са Селимовићем непосредно пре промоције.

Салих Селимовић

Са питањем идентитета муслимана на овим просторима и данас се лута и манипулише. Ипак, највећи број зна своје порекло и корене, тврди Селимовић. То је један од мотива који га је определио за расветљавање истине, засноване, каже, на документима и доказивим историјским чињеницама:

– Наши муслимани дуго лутају између онога што би хтели да јесу и онога што нису… И поред лутања у идентитету, највећи део наших муслимана, сад Бошњака, мање-више знају своје порекло. Што је најважније, задржали су језик, а дуго времена су и ћирилицу држали као своје писмо, све до аустроугарске окупације Босне и Херцеговине. Задржали су и разне народне обичаје који и данас постоје. Сада је опет лутање, па се покушава са бошњаштвом, по други пут, да се то питање дефинитивно реши. Али, има још пуно тога што људи не прихватају и не разумеју. Пуно радова сам радио на тему идентитета муслимана, али не целовито. Сада сам урадио књигу у којој сам покушао да дам одговор. Како ће бити схваћено и прихваћено, то је ствар публике, стручне и шире. Али, ту су документа, докази, објашњења која се могу проверити. Изнео сам чињенице које говоре истину, доказиву и проверљиву. Па коме како одговора…

Он је још у гимназијским данима, а после и као студент, схватио да се ћутњом брани неистина. Није хтео да одбаци своје корене и порекло, што је један од мотива његовог вишедеценијског истраживања:

– Никоме не треба бранити да вјерује у шта хоће. Али огромна већина наших муслимана је српског порекла. Били су хришћани, и то највише православци. Било је и оних католичког порекла, нешто Албанаца и Хрвата, али врло мало у односу на број муслимана српског порекла… И то су чињенице које су ми давале снагу да се бавим овом темом, да је презентујем, изнесем у јавност, да не остане да „спава“ у неким књигама и библиотекама и да не купи прашину по архивима. Увек има различитих мишљења, има и неслагања са мојим радом, наравно. Али, увек кажем, нека докажу друго – образложио је аутор књиге коју је прошле године објавила „Српска књижевна задруга“.

Посебан изазов у истраживању био је период аустроугарске окупације, чије се лоше последице, сматра Селимовић, и данас осећају. Он је истакао да је све до окупације велики број муслимана одлично знао кога је порекла, али је Аустроугарска водила систематску пропаганду и политику удаљавања од српског етничког идентитета.

Кроз најновију књигу желео је да осветли пут од исламизације до данашњих дана. Обухватио је и период пре доласка Османлија. Навео је у свом делу шта су о овој теми говорили страни и домаћи аутори, користећи релевантну литературу и архивску грађу. Али као посебно незаменљив извор наводи разговоре са људима.

– Старије генерације, са којима сам имао срећу да разговарам и то бележим, хоће да кажу истину, нису много оптерећени дневном политиком. Могу да кажем да сам задовољан на неке наше људе који су схватили значај овог рада, па су ми помагали и финансијски – да одем у архиве и музеје, да штампам књиге, на чему им захваљујем сваком приликом… Битно је да вјерујемо у једног Бога. Можемо да се окрећемо како хоћемо, али се, ипак, Њему обраћамо. Трудио сам се да урадим нешто у интересу свих нас, да знамо ко смо, шта смо, одакле смо, а онда ћемо знати куда идемо – порука је Салиха Селимовића који је у представљеној књизи писао и о богумилима, крстјанима, Цркви босанској, стећцима, предисламској традицији у Старој Рашкој и Босни, Светом Сави и муслиманима, о томе како су се муслимани изјашњавали до последње четвртине 20. века…

В. Т.

ПОПУТ ДОН КИХОТА

Више студија и монографија које је Салих Селимовић објавио у последње две деценије, прожима и тема националног идентитета муслимана, указао је на промоцији у Чачку историчар Борисав Челиковић:

– Ово је тема о којој се не прича, а Салих Селимовић о њој говори деценијама. Он се, као и Дон Кихот, супроставио ветрењачама, да докаже оно што јесте. То доказује тако што се свих ових година са невиђеном енергијом бори са онима, који су му с једне стране сународници, а који га оспоравају. Тиме оспоравају сопствени идентитет. Ово је сизифовски посао и треба га подржати, јер је Салих Селимовић један од ретких који то прихватају и говори о томе, упркос невиђеним притисцима од сународника или суграђана… – рекао је, поред осталог, Челиковић, уредник у „Службеном гласнику“, наводећи и све друге књиге Селимовића о питању идентитета муслимана.

ПОТИЧЕ ОД ВУЈОВИЋА ИЗ СТАРЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Салих Селимовић је рођен у Тешњу 1944. године. Основно и гимназијско образовање завршио је у родном граду, а факултет у Сарајеву. До пензионисања је радио као наставник и директор у Кладници код Сјенице… До сада је објавио сто стручних и научних радова у зборницима, аутор је 19 књига. Учесник је многих домаћих и међународних научних скупова. Поред исламизације југословнеских простора, значајан део опуса везан је за демографију и миграције становника.

– Својим радовима Селимовић покушава да разреши многе табу теме и недоумице, а посебну пажњу посветио је процесу исламизације, пореклу, хришћанским традицијама муслимана… Редовни је члан Матице српске, члан Развојне академије Србије и члан Удружења књижевника Србије. За свој научни и стручни рад добио је бројна признања – рекла је поред осталог Лела Павловић, директорка Међуопштинског архива у Чачку.

Салих Селимовић је на промоцији говорио и о свом пореклу. Од Вујовића је из Старе Херцеговине, славили су Аранђеловдан. Према неким подацима до којих је дошао, ислам су примила два брата око 1650. године.

Slične Vesti
Kultura Kultura

Гостовање изложбе из Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Ћуприји

G. D.

Гостовање изложбе из Уметничке галерије „Надежда Петровић“ у Ћуприји у оквиру манифестације „МУЗЕЈИ ЗА 10“ У суботу, 14. маја, у Музеју „Хореум Марги – Равно“ у Ћуприји отворена је изложба САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ У СРБИЈИ – избор из збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић“. Презентацијом одабраних уметничких експоната из најмлађе збирке у којој се прикупљају дела актуелне […]
Kultura

НАГРАДА МЕМОРИЈАЛА МАРКУ МАРКОВИЋУ, НАГРАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ ДАВОРУ ДУКИЋУ

Z. Ј.

ИЗЛОЖБОМ „LIMITED“ ОТВОРЕН 29. МЕМОРИЈАЛ НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“ Пише: Зорица Лешовић Станојевић Од 29. септембра до 2. новембра у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ одржава се 29. Меморијал Надежде Петровић. О концепту најзначајније бијеналне манифестације у региону у области ликовне и визуелне уметности, основане 1960. године, који ове године носи назив „Limited“, приликом отварања изложбе у суботу говорили […]
Grad Kultura

„Цветни механизам“ настао по диктату душе

G. D.

„Цветни механизам“ настао по диктату душе ИЗВОР И ФОТО: ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА Књига прича „Цветни механизамˮ Ане Ранђић, представљена у петак, 7. јуна у дворишту чачанске Библиотеке, оставила је утисак да је ова публикација право освежење на нашој књижевној сцени. Музика, цвеће и изложено уметничо дело „Звезда-цветˮ које и краси корицу збирке лирских записа дале су […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.