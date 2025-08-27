Сутра прeдстављање 55. Зборника Народног музеја у Чачку
Народни музеј у Чачку представиће јавности 55. број Зборника радова, који представља један од најзначајнијих и најдуговечнијих регионалних научних часописа у Србији.
Промоција ће бити одржана у Галерији Народног музеја у Чачку, у четвртак, 28. августа 2025. године, са почетком у 12 часова. Зборник ће представити проф. др Снежана Рајић са Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Овогодишње, 55. издање доноси 11 нових радова из области археологије, историје, етнологије и конзервације. Међу ауторима су водећи домаћи истраживачи који су се бавили темама од средњовековних манастирских остатака на Руднику, преко рукописних јеванђеља и моде у Чачку тридесетих година, до тестамента војводе Косте Пећанца и до сада непознате „Књиге кумства“ краља Александра I Карађорђевића.
Зборник Народног музеја у Чачку већ више од пола века повезује научну заједницу и ширу јавност, документује и тумачи прошлост Чачка и Србије, али и подстиче критичко промишљање културне баштине. Од 2023. године сви бројеви Зборника доступна су и у дигиталном формату, што је публикацију учинило доступном и релевантном у међународним научним и културним круговима.
Уредник овогодишњег броја је др Милош Тимотијевић, главни и одговорни уредник је Делфина Рајић.
Промоција Зборника биће прилика да се јавност упозна са најновијим резултатима истраживања, али и да се још једном потврди значај Народног музеја у Чачку као чувара културне и научне традиције града и региона.