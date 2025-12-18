Grad

ОТВОРЕНА ЦВЕЋАРА „КАМЕЛИЈА”

Z. Ј. Komentara (0)

После вишегодишње паузе, поново ради цвећара „Камелија” Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“. На истом је месту на коме је и некада била, у Кужељевој улици 33, поред такси станице.

„Камелија” ће радити од 8 до 20 часова, од понедељка до петка, а суботом од 12 до 19:30. Она је трећа цвећара „Градског зеленила“ и друга у граду. На Чачанском гробљу ради „Божур“.

Милена Крстић, Стојана Марјановић и Милица Стеванић

– Грађани овде могу набавити цвеће и цветне аранжмане. Продајемо и јелке у саксисјама. Оне коштају три хиљаде, а ако их купујете без саксије, цена је две и по хиљаде динара. Важно је да грађани знају и да у „Камелији” не могу платити услуге Градског гробља. Те услуге и даље могу плаћати у нашој цвећари „Нарцис”, налази се поред паркинга иза „Пеливана”, или на благајни „Градског зеленила“ на чачанском гробљу – подсетила је Милица Стеванић, „Градско зеленило“ Чачак.

