ОТВОРЕНА ЦВЕЋАРА „КАМЕЛИЈА”

U Opštoj bolnici je manje pacijenata na kovid odeljenjima. Trenutno ih je 22. – Nadamo se da će narednih dana biti više otpuštanja. U prijemno-trijažnoj ambulanti svakodnevno obavimo od 25 do 30 pregleda. Jedino nas zabrinjava malo veći broj ljudi koji se prvi put javljaju na pregled – kaže dr Miroslav Sretenović, vršilac dužnosti direktora […]

