ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ПАЖЉИВО ВОЗИТЕ, ЈЕР ЈЕ ПОЈАЧАН ИНТЕЗИТЕТ САОБРАЋАЈА ЗБОГ НИКОЉДАНА

ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ПАЖЉИВО ВОЗИТЕ ЗБОГ ПОЈАЧАНОГ ИНТЕЗИТЕТА САОБРАЋАЈА ЗА СВЕТОГ НИКОЛУ
ЈП „Путеви Србије“ апелује на све возаче и учеснике у саобраћају да, услед појачаног интензитета саобраћаја који се очекује у петак, 19. децембра, због прославе Свeтог Николе, не крећу на пут без обавезне зимске опреме, посебно у брдовитим и планинским пределима, да држе безбедно одстојање, поштују ограничење брзине и вожњу прилагоде условима на путу, као и да не возе под дејством алкохола, како не би угрозили своју и безбедност свих осталих учесника у саобраћају.