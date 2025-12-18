ЈП "ПУТЕВИ" СРБИЈЕ
Aktuelno Društvo

ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ПАЖЉИВО ВОЗИТЕ, ЈЕР ЈЕ ПОЈАЧАН ИНТЕЗИТЕТ САОБРАЋАЈА ЗБОГ НИКОЉДАНА

G. D. Komentara (0)

ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ПАЖЉИВО ВОЗИТЕ ЗБОГ ПОЈАЧАНОГ ИНТЕЗИТЕТА САОБРАЋАЈА ЗА СВЕТОГ НИКОЛУ

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све возаче и учеснике у саобраћају да, услед појачаног интензитета саобраћаја који се очекује у петак, 19. децембра, због прославе Свeтог Николе, не крећу на пут без обавезне зимске опреме, посебно у брдовитим и планинским пределима, да држе безбедно одстојање, поштују ограничење брзине и вожњу прилагоде условима на путу, као и да не возе под дејством алкохола, како не би угрозили своју и безбедност свих осталих учесника у саобраћају.


Slične Vesti
Društvo

IGRAJTE I SKAČITE SA USPEŠNIM TIMOM

N. R.

STAR DANCE – UPIS NOVIH ČLANOVA Plesni klub Star Dance od 1. septembra započinje novu sezonu veoma ambiciozno, sa već popunjenim terminima u večernjim satima. Osim Predraga Katanića, predsednika Star Dance-a, sve zainteresovane u klubu očekuje poznat i uspešan tim, u kome su nastavnici plesa, instruktori, asistenti, Ana, Jelena, Ružica…   – Pored standardnih plesova, utorkom […]

Горан Јаворац, социолог
Društvo

РАДНИ КОНТИГЕНТ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА И ДАЉЕ БЕЛЕЖИ ПАД

G. D.

РАДНИ КОНТИГЕНТ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА И ДАЉЕ БЕЛЕЖИ ПАД НОВИ ПОДАЦИ НЕ ОХРАБРУЈУ Радни контигент становништва на територији Града Чачка се у периоду између два пописа континуирано смањивао. Од 2015, када је број запослених почео да расте у поређењу са претходним периодом, па закључно са 2022. годином, радни контигент у у Чачку је […]
Aktuelno Društvo Grad Kultura Zabava

Синоћни концерт међународних фолклорних група одшевио бројну публику

Z. Ј.

Синоћ је на Градском тргу одржан концерт међународних фолклорних група, где су гости бројној публици представили игре својих земаља. Публика је имала прилику да осети атмосферу са великих међународних фестивала, коју су фолклораши донели у Чачак. Чланови Културно-уметничког друштва „Дуле Милосављевић Желе“ своју сарадњу и пријатељство са бројним уметницима из различитих земаља света, преточили су […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.