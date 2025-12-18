Sport

ТЕОДОРА КРСТОВИЋ И ОГЊЕН ИЛИЋ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ ГРАДА ЧАЧКА У 2025. ГОДИНИ

Јуче, 17. децембра, у Сали Скупштине Града одржана је церемонија проглашења најбољих чачанских спортиста, а том приликом признања су додељена и онима који су својим резултатима обележили годину на измаку.

Комисија Чачанског спортског савеза је по девети пут одлучивала о добитницима најзначајнијих спортских награда.

За спортискињу године проглашена је каратисткиња „Борца“ Теодора Крстовић, док је та титула у конкуренцији мушкараца припала бициклисти „Борца“ Огњену Илићу.

Проглашени су и најуспешнији млади спортисти. У јуниорској конкуренцији то је кошаркаш „Борац Моцарта“ Петар Радовић.

Међу кадетима то су каратисткиња „Борца“ Сара Јојић и кошаркаш „Чачка 94 Quantox“ Васо Шапоњић.

Код пионира најбољи су били каратисткиња „Борца“ Лена Сретић и бициклиста „Борца“ Ђорђе Станисављевић.

Најуспешнија женска сениорска екипа је тим Клуба контактних спортова „Борац“, док је у мушкој конкуренцији најбољи био Бициклистички клуб „Борац“.

Најоље екипе млађих категорија имају ГЖФК „Борац“ и Кошаркашки клуб „Борац Моцарт“.

За најбољи клуб проглашен је Клуб контактних спортова „Борац“.

Најуспешнији тренер је Новица Срећковић (ККС „Борац“), док је Мајк Фејза (ОШ „Танаско Рајић“) проглашен за најбољег професора спорта и физичке културе.

Милорад Ђондрић је проглашен за најуспешнијег спортског радника, док је награда за животно део уручена нeкадашњем играчу, потом дугогодишњем капитену Фудбалског клуба „Борац“ Илији Петровићу.

У Чачанском спортском савезу нису заборавили ни оне који су успешно представљали наш град на међунароној сцени, као ни спортисте инвалиде. Сви су добили признања за остварено у овој години.

Посебност овом избору даје помињање истинских заљубљеника у спорт. Овог пута то је Душко Николић,

као и оних који га несебично материјално помажу као што то чини Зоран Шпајаковић, власник фирме „Знамграф“.

Први пут је додељено једно постхумно признање. Уручено је Ањи Грујић, ћерки преминулог професора спорта и физичке културе у ОШ „Филип Филиповић“ Ненада Грујића.

Опширан извештај са овог догађаја биће објављен у „Чачанском гласу“ који ће бити у продаји 19. децембра.

ФОТО: Студио MATRIX

В. Д.  

