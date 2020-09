Otvorena izložba na Gradskoj plaži posvećena osobama sa invaliditetom

Mnoge osobe sa invaliditetom su zaista menjale svet, bez obzira na sve prepreke koje im se ispreče na putu. Upravo njima posvećena je kampanja koju sprovodi kompanija “Color Media Communications”. Posle velikog uspeha 2019, nastavljaju je i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U Čačku, u lepom ambijentu gradske plaže, danas je otvorena izložba sa 18 fotografija posvećenih osobama sa invaliditetom koje su menjale Srbiju. Među njima je i pet Čačana. Uz fotografije su i tekstovi o životu i uspesima osoba sa invaliditetom iz Srbije.

Ivana Rainac, koordinatorka projekta kompanije “Color Media Communications”, podsetila je da je prošlogodišnja izložba obuhvatila ličnosti iz celog sveta.

– Sada smo u izložbu uvrstili one koji se u Srbiji bore sa večitom stigmom zbog različitosti. Birali smo ih u saradnji sa udruženjima osoba sa invaliditetom i lokalnim samoupravama. Čačak je prvi grad u kome predstavljamo izložbu, a u planu je još šest gradova u Srbiji. Cilj kampanje je podizanje svesti društvene zajednice i prevazilaženje predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Nadam se da ćemo ovako motivisati i sve one koji se bore – rekla je Rainac, koja se nada da će Ministarstvo i sledeće godine podržati projekat, koji se realizuje zajedno sa “Apstinskom pivarom” i AMS osiguranje .

Posetioci izložbe, koja traje sedam dana, mogu da se upoznaju sa životnim pričama i svojih sugrađana, uključenih u projekat.

Braća Tomićević, Miroslav i Đorđe, od malena se bave sportom. Od svog oca su učili prve sportske korake. Tokom školovanja u Užicu aktivno su trenirali. Prvi poziv za reprezentaciju bio je davne 2005. Danas obijica igraju za reprezentaciju gluvih Republike Srbije i sa timom osvajaju mnoge medalje na svetskim i evropskim takmičenjima.

– Kada sam saznao da ću biti deo izložbe, naježio sam se, jer je to velika stvar u mom životu. Veoma sam ponosan što predstavljamo i Savez gluvih i nagluvih Čačak – rekao je Miroslav.

Đorđe je posebno istakao da mu je važno što su se obojica ostvarili u sportu. Već sledeće godine biće deo nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj I on se nada da će ostvariti dobre rezultate i osvojiti neku od medalja.

Ivana Veličković je Čačanima dobro poznata pesnikinja. Kao mala je izgubila vid i vodi dugogodišnju borbu sa epilepsijom.

– Pesme su mi, kako u šali volim da kažem, lekovi za smirenje. Mnogi mi znači podrška porodice, drugara i kolega. To me čini srećnom – rekla je Ivana, koja je do sada izdala tri zbirke poezije, a već 13 godina radi kao fizioterapeut.

V. T.

GRAD ZA SVE ČAČANE

Gradska uprava dala je logističku podršku za ovu izložbu. Vladan Milić, zamenik gradonačelnika, naveo je da je poslednjih godina mnogo toga u gradu urađeno, kako bi se olakšao život osoba sa invaliditetom.

– U centru grada postavljeni su oboreni ivičnjaci, zvučni semafori, posebni pešački prelazi, a sve više javnih ustanova ima liftove i rampe… Na ovaj način pokušavamo da se odužimo osobama sa invaliditetom za sve njihove napore, koje ulažu da bi bili ravnopravni – rekao je Milić i dodao da u Upravi za lokalni ekonomski razvoj postoji poseban deo koji je namenjen pitanjima i problemima ovih Čačana.

On je podsetio i da se iz gradskog budžeta finaniraju usluge personalne asistencije i ličnih pratilaca. Čačak je grad sa najvećim brojem korisnika, budući da je angažovano 55 ličnih pratilaca.