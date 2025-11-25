Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 25. новембар

U Miokovcima kod Čačka, selu koje važi za najvećeg proizvođača kajsije, ove godine gotovo da nema roda. Prolećni mraz pričinio je veliku štetu pa se na granama može pronaći tek po koji plod ove voćke. Porodica Stojanović iz Miokovaca, koja godišnje ostvari prinos od 20 tona po hektaru, ovog leta ubraće tek 10 odsto roda. […]

