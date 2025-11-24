Умерено облачно, ветровито и топлије

Прогноза времена за 25. новембар

(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Јелена Миладиновић

Уторак: Мало и умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, ветровито и топлије. Дуваће умерен и јак југоисточни ветар који ће на југу Баната имати и олујне ударе. Најнижа температура од 0 на југоистоку до 9 на северу земље, највиша дневна од 14 до 18, у Неготинској Крајини хладније, око 8 степени. Ново наоблачење са кишом које ће увече захватити западне и северне, током ноћи прошириће се и на остале крајеве наше земље уз пад температуре и скретање ветра на северозападни правац. Упозорење: Удари ветра > 17 m/s, вероватноћа 85%