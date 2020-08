Pacovi primećeni u širem centru grada

Stanovnici nekoliko kuća u Lominoj ulici, u poslednje vreme su u strahu, pošto su primetili pacove na svojim imanjima.

Nada Anđelić već sedam godina živi u ovom kraju i za to vreme osim insekata i puževa ništa nije videla.

“Jedno veče sam videla stiropor, nisam htela da verujem da je miš, pomislila sam da je neka ptica iako je veče. Međutim, sutradan sam videla kad je izašao. Drugi dan je došao ispred šupe, reagovala sam jer nisam htela da dozvolim da dođe do mene iako sam bila pod stresom”, izjavila je novinskoj agenciji MNA Nada Anđelić.

Anđelić kaže da od tada ulazna vrata ne sme da ostavi otvorena, a na prozore je stavila mrežu.

“Pitala sam u poljoprivrednoj apoteci šta smem da stavim, dali su mi neke otrove. Stavila sam ih na više mesta, ali nisam primetila da je jeo”, ispričala je ona.

Prema njenim rečima, u blizini su se nekada nalazile šupe i mislili su da u njima ima svega i svačega, ali tokom njihovog uklanjana nije primećeno ništa.

“Verovatno tu nije bilo hrane da bi oni došli, kao ni sada što nema hrane. Tu je tavan, novogradnja, jednostavno su došli, nastanili se i sada ćemo videti šta i kako”, istakla je Anđelić.

Svetlana Simović kaže da je strah još veći u vreme kada vlada korona virusom.

“Za vreme ovih vrućina nama su spuštene roletne, stavljamo mreže, kupujemo otrove, očito je da ih ima”, rekla je Simović.

Obraćala se i nadležnima, koji su, kako kaže, bili u čudu.

“Obraćala sam se nadležnim službama, od komunalne do ekološke, i iz Zavoda za javno zdravlje su me jednom kontaktirali gde misle da je to individualno. Ne, ja sam kod sebe radila deratizaciju, to je negde okolo. Svi su kao, nismo mi odgovorni. Pa neko mora biti odgovoran, svi ćute, ali ovo mora da se uradi”, naglasila je Simović.

Pre nekoliko godina mediji su objavili da je u Čačku pronađen mrtav pacov, težine oko dva kilograma.

Izvor: MNA