Padobranska zastava bratstva prošla kroz Čačak

Narednih meseci putovaće od ruke do ruke, od grada do grada, od države do države, od kontinenta do kontinenta. Nosiće je veterani 63. Padobranske brigade, kojih ima svuda po svetu. Zajedno sa Padobranskom zastavom bratstva, putuje i knjiga utisaka u koju veterani 63. Padobranske brigade upisuju poruke jedni drugima. Na mesto odakle je pošla, trebalo bi da stigne 14. oktobra 2021. godine, kada padobranci slave Pokrov PresveteBogorodice.

– Nedavno je krenula iz Niša, prošla je jug, Vojvodinu i stigla do Šumadije. Nastavlja putovanje po ostalim gradovima Srbije, republikama bivše Jugoslavije, Evrope… Naših veterana ima po celom svetu, i na Aljasci, Novom Zelandu, svuda. Možda su nas razdaljine malo udaljile i zato želimo da noseći ovu zastavu učvrstimo bratstvo i prijateljstvo, koje trajno stičemo od početka služenja vojnog roka i ostaje za ceo život – podseća Vladimir Knežević, veteran 63. Padobranske jedinice. On je služio vojsku pre 33 godine.

Veterani Vladimir Knežević i Ivan Tonić

– Mi ne poznajemo nikakve razlike, ni u godinama, poreklu, obrazovanju, imovinskom statusu. Jedinstveni smo, spajaju nas poverenje i duh zajedništva – potvrdio je i veteran Bogoljub Popović. On je čačanskim veteranima predao zastavu, koja je juče stigla iz Ivanjice. Sastali su se u parku kod Železničke stanice, baš pored spomenika žrtvama ratova devedesetih godina.

Padobranska jedinica je jedna od najstarijih u svetu. Osnovana je 1944. u Bariju. Osim bratstva i zajedništva, njeni pripadnici i posle vojske ostaju veterani ili rezervni oficiri. Poslednji pozdrav koji upućuju svom sabratu, kada napusti ovozemaljski život je: „Plavo mu nebo.“