VELIKA ŠANSA ZA STARTAP POSLOVANJE

Iako je pandemija korona virusa donela i ograničenja mnogih aktivnosti, pa čak na trenutak i zaustavila svet, 2020. godina će ipak ostati zapamćena i kao jedna od najznačajnijih u razvoju Naučno tehnološkog parka (NTP) Čačak. Poštujući sve propisane mere zaštite, tim NTP-a je sve vreme bio aktivan, kako bi uspeo da realizuje svoj najvažniji ovogodišnji cilj, da se preseli na novu lokaciju.

– Najznačajnije za Naučno tehnološki park je bilo da se useli u nov prostor, sa novim kapacitetima, mogućnostima, planovima za razvoj mladih kompanija, promociju inovativnosti, povezivanje nauke i privrede. Posle brojnih aktivnosti čitavog tima NTP-a, u junu ove godine, na novoj lokaciji svečano je otvoren kompleks sa veoma vrednom opremom, halskim prostorom i upravnom zgradom, konferencijskom salom, laboratorijom, kako bi privukli mlade i tehnološko razvojne kompanije. Reč je o prostoru od 5.733 metra kvadratna, delu poslovnog kompleksa nekadašnje fabrike “Cer”, koji je bio u vlasništvu kompanije “Slovas”. Republička direkcija za imovinu je otkupila ovu nekretninu i poverila je Naučno tehnološkom parku na korišćenje – podsetio je Mirko Pešić, v.d. direktora NTP-a Čačak.

Kao najvažnije kratkoročne planove za sledeću godinu, direktor navodi razvoj kompanija koje su se uselile u NTP i nastavak aktivnosti u Startap centru, kao delu Naučno tehnološkog parka:

– Startap centar je najviše orijentisan ka mladim ljudima, koji razmišljaju o svojim poslovnim idejama. Kroz Startap centar će biti organizovano puno edukativnog sadržaja posvećenog organizovanju i vođenju poslovanja, zaštiti intelektualne svojine i pripremanju mladih da registruju svoju delatnost, a naš tim će im pronaći mesto na novoj lokaciji NTP-a.

Inače, razvoj regiona zasnovan na inovacijama biće podržan i od strane Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) kroz projekat “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” (2019-2023), koji vodi Naučno tehnološki park Beograd. Prema rečima našeg sagovornika, tokom sprovođenja projekta, kao deo projektnih aktivnosti, predviđen je prenos znanja i iskustva NTP Beograd Naučno tehnološkom parku Čačak, kako bi se pomogao razvoj Naučno tehnološkog parka sposobnog da podrži osnivanje i razvoj izvozno orijentisanih visokotehnoloških kompanija, uz prilagođavanje potrebama regiona Čačka.

– Kroz konkretne aktivnosti na terenu tokom tri godine, prateći vremenski predodređenu dinamiku implementacije projekta, to će u Čačku podrazumevati: razvoj i promociju poslovnog modela NTP (procenu potreba, razvoj detaljnog poslovnog modela, pozicioniranje i promociju, obuke, monitoring); podizanje kapaciteta NTP za podršku kompanijama u izvozu (razvoj dogovorenog modela podrške, jačanje kapaciteta NTP u promociji izvoza, jačanje kapaciteta u domenu zaštite prava intelektualne svojine, uvođenje i implementacija pre-seed programa) i razvoj i implementacija šeme pre-seed finansiranja – obezbeđivanje početnog kapitala za podršku startapovima u ranoj fazi razvoja. Kroz ovu šemu, predviđena je podrška u iznosu od 10.000 do 15.000 švajcarskih franaka za 12 startapova na teritoriji Čačka – navodi Mirko Pešić.

Direktor napominje da je posebno važan aspekt projekta i podizanje kapaciteta NTP Čačak u delu zaštite prava intelektualne svojine, uz podršku Švajcarskog saveznog instituta za intelektualnu svojinu. Dodatno, projekat podrazumeva i jačanje kulture visokotehnološkog preduzetništva na teritoriji Čačka, kroz podizanje svesti među mladima, njihovim roditeljima, donosiocima odluka, na univerzitetu o značaju tehnološkog preduzetništva.

Ipak, celokupna epidemiološka situacija donosi neizvesnost i za početak sledeće godine, što je veliki izazov za privredu Čačka i Moravičkog okruga.

– Mi se uglavnom oslanjamo na porodične kompanije, mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom. Ali, verujem u preduzimljivost našeg stanovništva i sposobnost prilagođavanja novonastaloj situaciji. Jedan od puteva kako da prebrodimo aktuelnu epidemiološku situaciju je program digitalizacije, koji je veoma značajan za poslovanje postojećih kompanija. Mnoge porodične firme već koriste digitalne alate, ali Naučno tehnološki park doprinosi svojim aktivnostima, kao i mrežom koja pruža mogućnost povezivanja sa onima koji mogu da pruže usluge, sa fondovima koji mogu da finansiraju, sa IT zajednicom – kaže direktor.

Grad Čačak, posle Beograda i Novog Sada, može da se pohvali da je jedan od vodećih gradova u Srbiji po razvoju IT sektora i IT kompanija, potvrđuje naš sagovornik.

– Upravo je to naš potencijal, IT sektor, odnosno, IT kompanije mogu svoje digitalno rešenje da primene u privredi malih i srednjih preduzeća. Privreda i stanovništvo treba da budu spremni za promene, kako bi na najbolji način svoje biznise prilagodili novim okolnostima. Upravo se kroz startap poslovanje i startap ideje pojavljuju šanse za nove biznise, za nove usluge. To je velika šansa za naš startap eko sistem, šansa za mlade preduzimljive ljude, ali i za one sa iskustvom – naglašava Mirko Pešić.

