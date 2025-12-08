Društvo

ПОЧЕЛА ПРИЈАВА НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА

Z. Ј. Komentara (0)

Под слоганом „Свој на своме“, почиње пријављивање нелегалних објеката по новом Закону о посебним условима за евидентирање и упис права својине на непокретности. Грађани те објекте од данас могу да пријаве на три начина – преко онлајн платформе, у свим општинама и у више од 580 објеката „Пошта Србије“. За тај поједностављени поступак, уз минимум документације, имају тачно два месеца. Дигитална платформа отворена је јутрос од 4.00 часа. Процењује се да нелегалних објеката у Србији има око пет милиона.

За подношење захтева за легализацију потребна је важећа лична карта или пасош и било какав доказ о власништву – уговор, поклон, оставинско решење или пресуда, број катастарске парцеле, подаци о објекту – које је врсте, површине и спратности, као и изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да су дати подаци тачни. Захтев се може поднети чак и ако је објекат грађен на туђој земљи.

Предности у односу на претходне законе су у томе што не морате да прибављате техничку документацију, нпр. где је постављена струја и друге инсталације, а имовину можете да легализујете, оверите код нотара, продате или дате као гаранцију за пословни или стамбени кредит.

У „Поштама Србије“ више од 2.500 службеника обучено је да вас упути у све детаље легализације. Као и у општинама, они ће испуњавати ваше захтеве електронски, а грађанима ће издавати и потврду.

– Уколико он нема свој мејл, нема можда ни телефон, нема ништа, та документа и онај одговор који дође од Агенције за просторно планирање, и кад је реч о Републичком геодетском заводу, доћи ће на том шалтеру код нас, што би рекли, на шалтер, на компјутер. Ми ћемо позвати тог грађанина да дође да узме тај документ, да ли му фали неки папир, документ или је то легализовано – каже Зоран Анђелковић, в. д. директора ЈП „Поште Србије“.

Легализација кошта од 100 до 1.000 евра у динарској противвредности на најскупљим локацијама. Бринуло се и о најсиромашнијима којима је то једина некретнина у којој живе, те су од плаћања накнаде ослобођени примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.

Сви објекти изграђени у заштићеним подручјима и на површинама које су планиране за јавну намену, као и сва будућа бесправна градња, биће уклоњени или ће постати власништво државе. Грађани који из објективних разлога нису поднели пријаву на време могу је поднети у року од годину дана од дана ступања закона на снагу, уз доказ за оправданост кашњења.

РТС

Slične Vesti
Društvo Grad

Прво чачанско донаторско вече Хуманитарне организације „Срби за Србе“!

vladecaglas

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ ЗА ВИШЕЧЛАНУ ПОРОДИЦУ БЕШАНСКИ И НАРОДНУ КУХИЊУ НА КОСОВУ! У Чачку је у уторак, 20. јуна одржано прво донаторско вече Хуманитарне организације „Срби за Србе“! У хотелу „Royal residence“ многобројни гости су својим прилогом, учествовањем у донаторској вечери, били дародавци помоћи породици Бешански из Дучаловића. Програм ја водила српска глумица Драгана Мићаловић. […]

ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   03. 12.   10. 12.   17. 12. Пројино брашно 80-100 80-100 80-100 Кромпир 60-80 60-80 60-80 Пасуљ 220-400 220-400 220-400 Паприка 100-220 100-220 100-220 Парадајз 120-160 100-150 100-150 Краставци 120-160 160-230 160-230 Тиквице 150-200 150-200 150-200 Цвекла 100 80-100 80-100 Спанаћ 200 200 150 Купус 50-70 50-70 50-70 Целер […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.