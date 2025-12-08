ПОЧЕЛА ПРИЈАВА НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА

Под слоганом „Свој на своме“, почиње пријављивање нелегалних објеката по новом Закону о посебним условима за евидентирање и упис права својине на непокретности. Грађани те објекте од данас могу да пријаве на три начина – преко онлајн платформе, у свим општинама и у више од 580 објеката „Пошта Србије“. За тај поједностављени поступак, уз минимум документације, имају тачно два месеца. Дигитална платформа отворена је јутрос од 4.00 часа. Процењује се да нелегалних објеката у Србији има око пет милиона.
За подношење захтева за легализацију потребна је важећа лична карта или пасош и било какав доказ о власништву – уговор, поклон, оставинско решење или пресуда, број катастарске парцеле, подаци о објекту – које је врсте, површине и спратности, као и изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да су дати подаци тачни. Захтев се може поднети чак и ако је објекат грађен на туђој земљи.
Предности у односу на претходне законе су у томе што не морате да прибављате техничку документацију, нпр. где је постављена струја и друге инсталације, а имовину можете да легализујете, оверите код нотара, продате или дате као гаранцију за пословни или стамбени кредит.
У „Поштама Србије“ више од 2.500 службеника обучено је да вас упути у све детаље легализације. Као и у општинама, они ће испуњавати ваше захтеве електронски, а грађанима ће издавати и потврду.
– Уколико он нема свој мејл, нема можда ни телефон, нема ништа, та документа и онај одговор који дође од Агенције за просторно планирање, и кад је реч о Републичком геодетском заводу, доћи ће на том шалтеру код нас, што би рекли, на шалтер, на компјутер. Ми ћемо позвати тог грађанина да дође да узме тај документ, да ли му фали неки папир, документ или је то легализовано – каже Зоран Анђелковић, в. д. директора ЈП „Поште Србије“.
Легализација кошта од 100 до 1.000 евра у динарској противвредности на најскупљим локацијама. Бринуло се и о најсиромашнијима којима је то једина некретнина у којој живе, те су од плаћања накнаде ослобођени примаоци социјалне помоћи, особе са инвалидитетом, борци, самохрани родитељи и породице са троје и више деце.
Сви објекти изграђени у заштићеним подручјима и на површинама које су планиране за јавну намену, као и сва будућа бесправна градња, биће уклоњени или ће постати власништво државе. Грађани који из објективних разлога нису поднели пријаву на време могу је поднети у року од годину дана од дана ступања закона на снагу, уз доказ за оправданост кашњења.
РТС