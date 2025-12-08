Čačanski pisci u Noći knjige sa svojim sugrađanima u Laguninoj knjižari u TC BIG



Noć knjige, najznačajnija književna manifestacija posle Beogradskog sajma, održaće se od 12. do 14. decembra 2025. u svim knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca, na 68 lokacija u 37 gradova u Srbiji i regionu, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.



U petak 12. decembra od 18.00 novootvorenu Laguninu knjižaru u TC BIG u Čačku posetiće trojica znamenitih književnika iz Čačka – Vladan Matijević, Zoran Milekić i Milan Ružić – koji su se vrlo rado odazvali pozivu i sa radošću će se družiti sa svojim Čačanima i potpisivati primerke knjiga.



Ne propustite priliku da se u petak 12. decembra u 18 sati, na mestu gde nas spaja ljubav prema knjigama, susretnete sa piscima čija su dela važne uporišne tačke srpske savremene literature, nabavite primerke njihovih knjiga i dobijete potpis.



I ove Noći knjige važe neverovatni popusti do čak 40%, a čeka vas više od 50.000 naslova, odličan izbor gift programa, kao i sjajni pokloni za kupovinu u knjižarama.

Popusti na Lagunina izdanja:

– za kupovinu jedne knjige 25%,

– za dve knjige 30%,

– za tri knjige 35%,

– za četiri ili više knjiga 40%.Za Noć knjige nema granica! Poručivanjem putem sajtova laguna.rs i delfi.rs knjige su dostupne čitaocima u celom svetu. Isporuka će biti besplatna za sve porudžbine preko sajtova laguna.rs i delfi.rs na teritoriji Republike Srbije.