НА СЕДАМ ЛОКАЦИЈА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ МОЖЕТЕ ЛЕГАЛИЗОВАТИ ОБЈЕКТЕ

Обавештавамо вас да је данас почело пријављивање за упис објеката у складу са Законом о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима („Службени гласник РС“, број 91/2025). Рок за подношење пријава је 60 дана.
Грађани могу самостално поднети пријаву путем дигиталне платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, којој се приступа преко портала svojnasvome.gov.rs на којој се налази и видео упутство за правилно попуњавање пријаве.
Поред тога, грађанима је обезбеђена подршка на следећим локацијама на територији наше општине:
– ЈУМ ( Јединствено управно место ) у згради Општине Горњи Милановац, Таковска 2
– Одељење за урбанизам, Тихомира Матијевића 4
– Месна канцеларија у Прањанима
– Месна канцеларија на Руднику
– Месна канцеларија у Враћевшници
– Месна канцеларија у Угриновцима
– Пословница Поште Србије.
На овим локацијама грађани могу добити све потребне информације и техничку помоћ за подношење пријаве.
За подношење електронске пријаве потребна је лична карта, на основу које се врши идентификација и уносе подаци о претпостављеном власнику заједно са идентификационим матичним бројем.
У случају да земљиште није уписано или је објекат подигнут без одговарајуће документације, потребно је донети и документ, којим се доказује право на земљишту и објекту (уговор о куповини, оставинско решење и сл.).
Информатор и детаљно упутство за поступак уписа доступни су на званичном сајту svojnasvome.gov.rs.
Кабинет председника Општине