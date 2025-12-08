G.Milanovac

НА СЕДАМ ЛОКАЦИЈА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ МОЖЕТЕ ЛЕГАЛИЗОВАТИ ОБЈЕКТЕ

Z. Ј. Komentara (0)

Обавештавамо вас да је данас почело пријављивање за упис објеката у складу са Законом о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима („Службени гласник РС“, број 91/2025). Рок за подношење пријава је 60 дана.

Грађани могу самостално поднети пријаву путем дигиталне платформе Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, којој се приступа преко портала svojnasvome.gov.rs на којој се налази и видео упутство за правилно попуњавање пријаве.

Поред тога, грађанима је обезбеђена подршка на следећим локацијама на територији наше општине:

– ЈУМ ( Јединствено управно место ) у згради Општине Горњи Милановац, Таковска 2

– Одељење за урбанизам, Тихомира Матијевића 4

– Месна канцеларија у Прањанима

– Месна канцеларија на Руднику

– Месна канцеларија у Враћевшници

– Месна канцеларија у Угриновцима

– Пословница Поште Србије.

На овим локацијама грађани могу добити све потребне информације и техничку помоћ за подношење пријаве.

За подношење електронске пријаве потребна је лична карта, на основу које се врши идентификација и уносе подаци о претпостављеном власнику заједно са идентификационим матичним бројем.

У случају да земљиште није уписано или је објекат подигнут без одговарајуће документације, потребно је донети и документ, којим се доказује право на земљишту и објекту (уговор о куповини, оставинско решење и сл.).

Информатор и детаљно упутство за поступак уписа доступни су на званичном сајту svojnasvome.gov.rs.

Кабинет председника Општине

Slične Vesti
G.Milanovac Kultura Region

Oтворена изложба „Тројеручице“

vladecaglas

Поштовање икона Богородице траје вековима у различитим православним народима. Изложба „Тројеручице“ отворена је у у Модерној галерији Културног центра у недељу, 4. децембра у 13.00 часова. Изложбу посвећену Мајци Божијој отворили су чланови Удружења „Руднички видици“ Милан Бојовић, Александар Павловић, Милета Павловић и Љубиша Станковић. Организатор изложбе је поменуто Удружење које је Милановчанима представило различите […]
G.Milanovac Region

Представа “Љубавно писмо” на великој сцени Дома културе у Горњем Милановцу

G. D.

Представа “Љубавно писмо” Комедија “Љубавно писмо” у продукцији “Атељеа 212” биће изведена у уторак, 27 септембра, од 20 сати на великој сцени Дома културе у Горњем Милановцу. Мало је представа за које се може рећи да су се заувек стационирале у позоришном животу Србије, а једна од таквих је „Љубавно писмо“, комедија која се више […]
G.Milanovac

УЛАГАЊЕ У БОЉИ РАД ОПШТИНСКИХ УСТАНОВА, ПРЕДУЗЕЋА И ШКОЛА

admin

Нови начелник Oпштинске управе Општине Горњи Милановац  је Дејан Вељовић. Овакво Решење донели су већници на педесетој седници Општинског већа. Дејан Вељовић је рођен 1971.године у Крагујевцу. Дипломирао је на Правном факултету универзитета у Крагујевцу. Радни однос засновао је у Општинском суду у Горњем Милановцу 2001. године. Од 2005. године запослен је у Општинској управи […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.