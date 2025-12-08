ЗА ПЕТ ДАНА ОТКРИВЕНО 32.950 САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова контролисали су више од 64.000 возила и открили готово 32.950 прекршаја током шесте централне акције појачане контроле саобраћаја која је спроведена од 2. до 7. децембра.
Највећи број возача, укупно 19.129, санкционисан је због прекорачења брзине, што говори о томе да је сваки трећи контролисани возач прекорачио дозвољену брзину.
Због некоришћења сигурносног појаса санкционисано је 3.897 возача, односно путника.
Наглашавамо да је због управљања возилом под дејством алкохола из саобраћаја искључено 1.265 возача, односно, сваки педесети контролисани возач био је под дејством алкохола. Од укупног броја, 215 је задржано у службеним просторијама јер су управљали возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму. Такође, у службеним просторијама задржано је 67 возача који су управљали возилом под дејством психоактивних супстанци.
Припадници саобраћајне полиције наставиће са мерама појачане контроле како би се очувало што повољније стање безбедности саобраћаја, имајући у виду да се у наредном периоду обележава велики број слава и корпоративних прослава, а акценат ће бити на откривању и санкционисању прекршаја управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци.
