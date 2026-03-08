ДЕЛФИНА РАЈИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК, О МЕЂУНАРОДНОМ ДАНУ ЖЕНА
Међународни дан жена – 8. март, посебно је време да се посветимо мајкама, супругама, колегиницама и свим женама око нас. Најчешће се поклања цвеће које носи снажну симболику подршке, дивљења и љубави према женама. Прва прослава Дана жена у нашој земљи одржана је у Београду, у тадашњем Народном дому, 1914. године, а Уједињене нације су 8. март званично прогласиле Међународним даном жена 1975. године. Тим празником се не промовишу само право на рад и равноправни услови рада, већ и право гласа и право жена на видљивост у јавној сфери, рекла је, између осталог, за „Чачански глас“ Делфина Рајић, директорка Народног музеја у Чачку.
СЕЋАЊЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЈЕ АМЕРИЧКИХ РАДНИЦА
Међународни дан жена обележава се 8. марта широм света као подсетник на борбу за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца, која је почела средином XIX века, а у знак сећања на демонстрације америчких радница у индустрији одеће и текстила у Њујорку које су се побуниле 8. марта 1857. године због ниских плата и нехуманих услова рада, али и познати женски марш више од 15.000 жена у Њујорку 1908. године које су тражиле краће радно време, боље плате и право гласа. Године 1857. протест радница је брзо угушен, али је подстакао формирање првог женског синдиката у доба када су синдикална кретања била изразито критична према равноправној заступљености жена и њиховим захтевима, подсећа Делфина Рајић, директорка Народног музеја у Чачку.
– Охрабрена деловањем социјалиста у Европи крајем XIX века, пре свега, после 1889. године када је у Паризу створена Друга интернационала, као и начелно социјалистичком и анархистичком традицијом изумевања световних празника, социјалистичка партија Америке 1909. године предлаже да се установи Међународни дан жена. Инспирисана америчком акцијом, немачка левичарка Луиз Циц предложила је организовање Међународног дана жена, док је немачка феминисткиња и левичарка и тадашња лидерка женског радничког покрета Клара Цеткин преузела иницијативу спровођења идеје празника у дело. Предлог је једногласно прихваћен на Међународној конференцији жена социјалиста, 8. марта 1910. године, у Копенхагену. Тим датумом се иницијално нису промовисали само право на рад и равноправни услови рада, већ и право гласа и, уопште узев, право жена на видљивост у јавној сфери – напомиње директорка Рајић.
ИДЕЈА ПРАЗНИКА – ДОПРИНОС УКИДАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА
На међународном нивоу, Дан жена први пут је обележен 1911. године у Аустрији, Немачкој, Швајцарској и Данској, када је више од милион жена и мушкараца присуствовало скуповима на којима је захтевано да жене гласају на изборима, да им се омогући да заузимају јавне положаје и да имају право на рад и стручно образовање.
– Демонстрације радница одржавале су се у скоро свим већим европским градовима сваке године до 1915. и ширења Првог светског рата. Главни захтев био је да европске земље коначно уведу универзално право гласа, а идеја празника је позив свима да дају свој допринос укидању дискриминације жена. Током Првог светског рата протест жена против рата постао је посебно неодвојив од тих захтева. Међутим, темељна веза између Дана жена и социјализма успостављена је 1917. године, будући да је штрајк жена за хлеб и мир довео до абдикације руског цара. Заслугама бољшевичке феминисткиње Александре Колонтај, непосредно по завршетку Октобарске револуције, 8. март званично постаје празник у Совјетском Савезу – подсећа Рајић.
ЦВЕЋЕ, УНИВЕРЗАЛНИ ГЕСТ СА СНАЖНИМ ПОРУКАМА И ДИРЉИВИМ ЕМОЦИЈАМА
У патријархалној Србији, дан борбе жена за једнакост прво су прихватили комунисти и социјалдемократе. Социјалдемократкиње су обележиле 8. март већ 1911. године, а прва прослава Дана жена у нашој земљи одржана је у Београду, у тадашњем Народном дому, 1914. године. Уједињене нације су 8. март званично прогласиле Међународним даном жена 1975. године.
– Међународни дан жена – 8. март, посебно је време да се посветимо мајкама, супругама, колегиницама и свим женама око нас. Најчешће се поклања цвеће које носи снажну симболику подршке, дивљења и љубави према женама. Поклањањем пажње за Међународни дан жена, изражавате своју солидарност са овим покретом, који се бори за једнакост, правду и достојанство жена. Показујете своје поштовање и уважавање женском полу који вас инспирише, подржава или воли. Коначно, можете поделити своју захвалност женама које ваш живот чине лепшим, садржајнијим и богатијим. Цвеће као најчешћи знак пажње универзални је гест захвалности и признања, али и моћно средство изражавања, способно да пренесе снажне поруке и дирљиве емоције – наглашава Делфина Рајић.
Н. Р.