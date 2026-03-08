УЧЕНИЦИ ПУШ ИЗ ЧАЧКА И ИЗ КУМАНОВА УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА

ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ
Ученици Прехрамбено-угоститељске школе из Чачка учествовали су у пројекту „Подели оброк-обликуј будућност”, који је реализован у сарадњи са Регионалним образовним центром „Киро Бурназ“ из Куманова из Македоније. Организатор пројекта је Регионална канцеларија за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO (Local Branch Office in Serbia).
Ученици који су учествовали у пројекту су узраста од 16 до 18 година. Координатори пројекта били су наставници Никола Јакшић и Марија Селаковић Белушевић.
– Пројекат подстиче мир, помирење, интеркултурни дијалог користећи кулинарске радионице као средство повезивања младих. Пројекат је трајао пет дана, ученици из Куманова били су наши гости од 23. до 28. фебруара. Деца су била смештена у породицама ученика који су код њих били у посети крајем новембра прошле године. Током пет дана имали смо различите радионице на којима су деца имала прилику да се боље упознају, сазнају нешто више једни о другима, да се друже – рекао је Никола Јакшић, наставник у Прехрамбено-угоститељској школи на предметима куварство и преузетништво.
Након свечаног пријема у школи, где их је дочекала директорка Весна Дишић Величић и ученици који су за госте припремили богат програм, деца из Македоније имала су прилику да у неколико дана уживају у посети Чачку, а њихови домаћини тих дана били су ослобођени од школских обавеза, па су имали више слободног времена да проведу заједно.
– Имали смо радионицу са педагогом и психологом, а тема се односила на помирење и интеркултурални дијалог кроз различите игрице, реализовали смо радионице на којима су гости објашњавали карактерне особине ученика код којих су смештани. Заједно са туристичким водичем посетили смо Народни музеј у Чачку, Римске терме, уживали су у обиласку Манастира Благовештење и Природњачког центра у Овчар Бањи, такође, имали су и спортске активности крај Мораве. Један дан искористили смо за одлазак у Крагујевац и посету Меморијалног парка „Шумарице”, као и посету Првој крагујевачкој гимназији. Деца су тамо имала прилику да повежу прошлост и садашњост, али и да виде на једном примеру како неразумевање доводи до конфликта са катастрофалним жртвама. У Првој крагујевачкој гимназији дочекали су нас директорка и координатор пројекта у Крагујевцу, који у пројекту учествују са школом у Сарајеву, па су ту ученици могли да размене искуства. Последњег дана имали смо и временску капсулу чија је поента била да сви замислимо како бисмо изгледали за десет година, то је деци, а и нама било веома интересантно, наравно, незаобилазна је била и опроштајна журка – испричао је координатор.
Повезивање деце из различитих средина је кључно за изградњу толерантног друштва. Као један од добрих примера праксе показало се то да деца о толеранцији најбоље уче кроз директан контакт, а на тај начин разбијају предрасуде и развијају емпатију.
Координатори пројекта посредовали су у бирању породица, обраћајући пажњу на то да ученици и њихове породице буду компатибилни. Како истиче, Марија Селаковић Белушевић, наставник посластичарства и предузетништва, избор породица био је и више него успешан, јер су и деца и родитељи презадовољни.
– Ученици су се добро повезали, склопили смо пријатељства за цео живот, родитељима је жао што нема сличних активности. Овај пројекат је веома значајан, јер има деце која нису у могућности да путују и њима много значи да оду ван Чачка. Прошле године били смо скептични и нисмо се упустили у то да деца иду једна код других кући, већ су били смештени у хотелу. Ове године, били су смештени у кућама својих другара и то се показало као одлична идеја, јер су се на тај начин још боље повезали и провели више времена заједно. Имали су слободно време, где су без нас проводили време у граду. Домаћини су им показали оно што је њима занимљиво, шетали су, обилазили град, кафиће, ресторане. Ово је једно лепо искуство, једно лепо дружење, деца су била предивна, нисмо имали никаквих проблема. Имали смо помоћ и подршку од наших колега, Града Чачка, Народног музеја, Туристичке организације, на чему смо захвални. Деца из Македоније крајем месеца долазе у Београд на Сајам аутомобила, па наша деца желе да одемо тамо и да се поново виде, то само говори о томе колико им је заједно било лепо – рекла је Марија Селаковић Белушевић, наставник посластичарства и предузетништва.
Интеркултурни дијалог је кључан за промоцију универзалних вредности и демократије обезбеђујући да се глас свих заједница чује и поштује. Кроз пројекат „Подели оброк-обликуј будућност” и гости и домаћини показали су емпатичност, сарадњу, ведар дух, пруживши руку различитости и толеранције,
Виолета Јовичић
Фото: ПУШ