УЧЕНИЦИ ПУШ ИЗ ЧАЧКА И ИЗ КУМАНОВА УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА

INŽENJERI MAŠINSTVA SVE TRAŽENIJI NA TRŽIŠTU RADA Poslednjih godina je na tržištu rada sve uočljivija potražnja za kompetentnim stručnjacima iz oblasti mašinstva, kako u Srbiji, tako i u zemljama u okruženju. Prepoznavši potrebe privrede, a posebno izrazit nedostatak inženjera mašinstva, Fakultet tehničkih nauka je akreditovao nov studijski program Informacione tehnologije u mašinstvu, kao interdisciplinarni program, […]

