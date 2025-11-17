Društvo

ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА ОД ДАНАС ДО 23. НОВЕМБРА

У периоду од 17. до 23. новембра 2025. године, у 34 европске државе чланице организације ROADPOL (мрежа саобраћајних полиција Европе), биће спроведена међународна акција појачане контроле саобраћаја усмерена на откривање и санкционисање прекршаја које чине возачи аутобуса и теретних возила.

Саобраћајна полиција ће патроле првенствено усмеравати на путеве са најинтензивнијим саобраћајем аутобуса и теретних возила и контролисаће поштовање одредби Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, начин превоза терета, као и испуњеност општих услова за учешће возача теретних возила и аутобуса у саобраћају.

У циљу унапређења безбедности деце у саобраћају, током трајања акције посебан акценат биће на контроли аутобуса којима се врши превоз деце на екскурзије и рекреативне наставе, као и аутобуса којима се обављају други видови организованог превоза деце.

Министарство унутрашњих послова још једном апелује на одговорна лица у школама, спортским клубовима и културно-уметничким удружењима да обавезно пријаве сваки организовани превоз деце.

Припадници саобраћајне полиције доследно ће контролисати да ли аутобуси и возачи аутобуса испуњавају услове и неће дозволити отпочињање превоза док не буду испуњени сви услови прописани Правилником о начину обављања организованог превоза деце.

Aktuelno Društvo

У најновијем броју броју Чачанског гласа:

Z. Ј.

Ученици Техничке школе победници регионалног „NOARK” такмичења – СЛЕДИ ЕВРОПСКО ФИНАЛЕ Матуранти Гимназије организовали спортске турнире за Луку и Методија – ПЕТИЦЕ ЗА ХУМАНОСТ Министарка просвете разговарала са директорима чачанских и ваљевских школа – У ПОТПУНОЈ БЛОКАДИ 19 ШКОЛА МОРАВИЧКОГ ОКРУГА Запослени у Предшколској установи „Моје детињство“ нису радили један дан – ПОДРЖАЛИ СТУДЕНТЕ И […]
Društvo

Vučić: Još gotovo milion vakcina pre početka marta

I. М.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u video-objavi na Instagramu naveo da je dobio potvrdu da će Srbija pre početka marta obezbediti još gotovo milion vakcina protiv koronavirusa. Predsednik Vučić je u video-objavi na svom Instagram profilu „budućnostsrbijeav“ naveo da je jutros imao „više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta“, kako bi se obezbedilo […]
Društvo Zdravstvo

КОВИД: ХОСПИТАЛИЗОВАНА ТРИ ПАЦИЈЕНТА

G. D.

У Општој болници Чачак хоспитализована су три пацијентa оболела од ковида-19. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа један пацијент је отпуштен, пријема није било. За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције  прегледа није било.Од 158 узорака из Чачка […]

