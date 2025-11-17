ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА ОД ДАНАС ДО 23. НОВЕМБРА

У периоду од 17. до 23. новембра 2025. године, у 34 европске државе чланице организације ROADPOL (мрежа саобраћајних полиција Европе), биће спроведена међународна акција појачане контроле саобраћаја усмерена на откривање и санкционисање прекршаја које чине возачи аутобуса и теретних возила.
Саобраћајна полиција ће патроле првенствено усмеравати на путеве са најинтензивнијим саобраћајем аутобуса и теретних возила и контролисаће поштовање одредби Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, начин превоза терета, као и испуњеност општих услова за учешће возача теретних возила и аутобуса у саобраћају.
У циљу унапређења безбедности деце у саобраћају, током трајања акције посебан акценат биће на контроли аутобуса којима се врши превоз деце на екскурзије и рекреативне наставе, као и аутобуса којима се обављају други видови организованог превоза деце.
Министарство унутрашњих послова још једном апелује на одговорна лица у школама, спортским клубовима и културно-уметничким удружењима да обавезно пријаве сваки организовани превоз деце.
Припадници саобраћајне полиције доследно ће контролисати да ли аутобуси и возачи аутобуса испуњавају услове и неће дозволити отпочињање превоза док не буду испуњени сви услови прописани Правилником о начину обављања организованог превоза деце.