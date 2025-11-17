ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА ОД ДАНАС ДО 23. НОВЕМБРА

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u video-objavi na Instagramu naveo da je dobio potvrdu da će Srbija pre početka marta obezbediti još gotovo milion vakcina protiv koronavirusa. Predsednik Vučić je u video-objavi na svom Instagram profilu „budućnostsrbijeav“ naveo da je jutros imao „više važnih telefonskih razgovora sa našim prijateljima širom sveta“, kako bi se obezbedilo […]

