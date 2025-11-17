ТРЕНУТНО НА РАСПОЛАГАЊУ 50 ТОНА СОЛИ, ПЛАНИРАНА И НОВА НАБАВКА

МИЛАН БОЈОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈП „ГРАДАЦ“, О ЗИМСКОМ ПРОГРАМУ ЧИШЋЕЊА СНЕГА И ЛЕДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
На 31. седници Градског већа донето je решење о давању сагласности на програм чишћења снега и леда са површина јавне намене у предстојећој зимској сезони. Програм зимског одржавања није претрпео значајније промене у односу на претходне године, јер је, како је истакао директор Јавног предузећа „Градац“ Милан Бојовић, та служба добро функционисала и претходних година, па ће чишћење путева, улица и јавних површина на територији нашег града бити поврено градским јавно комуналним предузећима „Kомуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“ Мрчајевци. Јавно предузеће „Путеви Србије“ и „Штрабаг“ биће надлежни за одржавање државних путева на подручју града Чачка. У програму зимске службе наведени су и општински и некатегорисани путеви на сеоском подручју, који ће бити чишћени у укупној дужини од око 370 километара. Те путеве ће чисити „Kомуналац“ и „Градско зеленило“, док ће чишћење паркинг простора бити у надлежности „Паркинг сервиса“.
– Град Чачак је за потребе зимског одржавања површина јавне намене определио 49 милиона динара, део тих средстава је утрошен током претходне зимске сезоне, а остатак ће бити утрошен до краја ове године уколико буде снежних падавина, а већ их је током ове године било. Буџетом за наредну годину ће, свакако, бити опредељена нова новчана средства за ове намене. Градске улице су подељене у три категорије и чисте се по приоритету, а уколико има нових падавана чисте се најпре улице првог и другог приоритета, па тек онда трећег. За набавку соли задужен је „Kомуналац“. Тренутно на стању имамо око 50 тона соли и планирана је набавка додатне количине од 400 тона и око 1.000 литара калцијум хлорида, течног средства које се користи за ниже температуре на критичним локацијама као што су кружни токови и мостови – навео је Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“.
Јавно комунално предузеће„Kомуналац“ је задужено за чишћење јавних површина и пешачких стаза у граду, а „Градско зеленило“ за чишћење парковских површина уз помоћ и подршку Спортског центра „Младост“ који већ неколико година брине о спортском комплексу и чишћењу градског бедема.
– Чишћење снега са коловоза би требало да се врши 24 часа након престанка падавина уколико снег није већи од 20 центиметара, али ми почињемо чишћење током ноћи, око два или три сата, како би се саобраћајнице прочистиле до раних јутарњих сати, када грађани треба да крену и стигну на посао. И ван овог програма је могуће извршити чишћење уз налог ЈП „Градац“, које врши надзор над свим активностима зимске службе – објаснио је Бојовић.
Град је претходних година набавио раонике за чешћење снега и они су подељени саветима месних зајендица које су биле заинтересоване, како би се и на том подручју редовно чистили и путни правци који нису обухваћени овим програмом зимске служе одржавања.
Зимским програмом је предвиђено двадесетчетворочасовно дежурство зимске службе, а у случају обилнијих снежних падавина предвиђено је и формирање одређених тимова, у које би били укључени представници свих релевантних институција – јавних превозника, здравствених установа, саобраћајне полиције, а све у циљу што бољег и квалитетнијег чишћења путних праваца током зиме.
В. С.