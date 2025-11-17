ТРЕНУТНО НА РАСПОЛАГАЊУ 50 ТОНА СОЛИ, ПЛАНИРАНА И НОВА НАБАВКА

Jedan broj autobusa čačanskog „Autoprevoza“ od danas saobraća celom deonicom auto-puta “Miloš Veliki” od Preljine do Obrenovca, rečeno je agenciji MNA u toj kompaniji. Iz Čačka, odnosno Beograda svakodnevno će biti realizovano po osam polazaka. Ovi polasci umesto stajališta Žarkovo, koriste stajalište Čukarica (Ada), a Ljig više nije stanica. Ostali polasci na linijama Čačak-Beograd i […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

