ИГРА И ДРУЖЕЊЕ

У ЧАЧКУ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР У СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Стони тенис је један од најпопуларнијих спортова међу особама са инвалидитетом. Чачани су са бројних такмичења скоро увек доносили по неку медаљу. Већ дуго Удружење параплегичара Чачак и Стонотениски клуб инвалида ,,Ча” организују турнир у стоном тенису за особе са инвалидитетом. У понедељак, 11. новембра, у Дому слепих и слабовидих били су домаћини још једног турнира на коме је наступило 35 такмичара из целе Србије.

Такмичили су се спортисти из Врања, Ниша, Лесковца, Смедерева, Крагујевца, Београда, Ужица, Пријепоља, који су били разврстани у групе, у зависности да ли користе инвалидска колица. Домаће боје бранило је шест стонотенисера.

– Ово је традиционалан турнир, скоро двадесет година га организујемо. Покровитељи су Министарство за рад, борачка и социјална питања и Град Чачак, а захвалност дугујемо Стонотениском клубу „Борац“ и Савезу слепих и слабовидих који нам је уступио салу за ово такмичење – рекао је Владан Петковић, председник Удружења параплегичара и најавио да ће се ускоро пет чачанских стонотенисера такмичити на Међународном турниру у Подгорици.

Бојан Стаменковић предводио је Стонотениски клуб „Наис“ из Ниша, одакле је дошло десет играча.

– На овом турниру нисам први пут. Са чачанским Стонотениским клубом имамо изузетну сарадњу, долазе и они на наше турнире. Овде су одлични услови и увек је лепо дружење и игра, а то је најважније. Наш клуб је најбројнији у Србији, а поносни смо на то што доста радимо са децом, на којима је будућност спорта. Где постоји рад, ту су и успеси. То је само убирање плодова онога што радимо на тренинзима. Добро је да се што више људи укључи, да се активно баве било којим спортом – поручио је Бојан Стаменковић.

Српски стонотенисери ускоро путују у Шведску, где се од 20. до 26. новембра одржава Европско првенство у стоном тенису за особе са инвалидитетеом. Србија ће наступити са 11 такмичара, шест у женској и пет у мушкој категорији. Владан Петковић је био у тиму на завршним припремама које су организоване прошле седмице у Врњачкој Бањи, где су гости били спортисти из Чешке и Словачке. Иако у Шведску одлазе са знатно подмлађеним тимом, а сигурно ће бити јака конкуренција, Петковић верује да ће и са Европског првенства наши стонотенисери донети бар два пехара. Сваки наредни био би велики успех, сматра Петковић који је баш у Шведској 2019. освојио сребрну медаљу. То је био завршетак његове професионалне такмичарске каријере, али је остао у репрезентацији, где као члан Управног одбора помаже у техничким и организационим пословима. 

– Стони тенис окупља велики број спортиста са инвалидитетом. Надамо се да ћемо задржати тај ниво. Проблем су финансијска средства, увек недостаје новца, који је потребан да би се остварили врхунски резултати – рекао је Петковић и позвао спонзоре да подрже рад ових спортиста.

