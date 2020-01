POJEDINI DELOVI GRADA SUTRA BEZ STRUJE

Zbog radova na mreži niskog napona, kao i zameni brojila, u ponedeljak će bez eletrične energije ostati deo potrošača sa područja Čačka i Gornjge Milanovca.

Zbog radova na mreži niskog napona bez električne energije biće potrošači u Mrčajevcima, u delu od ambulante do benzinske pumpe, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova.

U Gornjem Milanovcu od 09:00 do 09:30 časova vršiće se zamena brojiča na Grabovičkom putu od početka do broja 83.

Od 10:00 do 11:30 časova planirana je zamena brojila u Ulici Hajduk Veljkova od broja 27 do 51 i Lominoj u broj 18 soliter.

Isti radoviće se izvoditi i u Takovskoj od broja 45 do 77 i 68 do 116 od 11:30 do 12:30, kao i u Nemanjinoj 2, 12, 18-38, 1-11 i 17-31, zatim Nušićevoj 2-8 i 1-21, kao i Save Kovačevića 2, 7 i 11 u vremenu od 13:00 do 13:30 sati.

Izvor: MNA