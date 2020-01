ČAČANIN PAVLE PROKIĆ SNIMIO PRVI KRATKOMETRAŽNI FILM

“Film slavi život i postojanje. Priča prati one drugačije i neprilagođene, koji dišu boje i vide zvuk, kao i neobičnu povezanost njihovih života”, kaže režiser i scenarista filma.

Čačanin Pavle Prokić snimio je svoj prvi kratkometražni film „How rare and beatiful“ („Koliko retko i lepo“) sa Draganom Vujićem Vujketom, kao naratorom. Prema rečima autora, film traje 27 minuta, ima veoma zanimljivu priču i spreman je za učešće na festivalima. Zanimljivo je da je film uradila ekipa koja nije iz sveta ove oblasti umetnosti, bez velikog buxeta i opreme, ali uz pomoć mnogih mladih poznatih glumaca, među kojima su i Ivana Zečević, Jovana Milovanović, Sara Pejčić, kao i tango prvaci Srbije Jelena i Dragan Mikić.

– Ja nisam iz sveta filma, niti sam školovan iz ove oblasti. Student sam turizma i nikada nisam imao mogućnost da se školujem u sferi filma, iako mi je to bila najveća strast još od ranog detinjstva. Međutim, celog života sam nešto snimao i pre dve godine sam odlučio da se posvetim stvaranju i snimanju kratkih, autorskih filmova. Pre ovog filma, imao sam dva manja projekta koja su učestvovala na nekoliko festivala i snimana su bez bilo kakvog buxeta i kvalitetnije opreme, sve do trenutka kada sam napisao scenario za svoj treći film. Ovog puta napisao sam dosta ambiciozniji i kompleksniji scenario, koji je zahtevao veliki broj glumaca, razne lokacije, opremu, buxet i, naravno, ozbiljan produkcijski tim. Inače, film slavi život i postojanje. Priča prati one drugačije i neprilagođene, koji dišu boje i vide zvuk, kao i neobičnu povezanost njihovih života – objašnjava Pavle Prokić.

Osim autora, za nastanak ovog filma zaslužni su i producenti Milica Žarković, Čačanke Tijana Injac i Katarina Strahinjić i Stevan Šoškić, koji takođe nisu iz filmskog sveta. Zajedno su uspeli da realizuju prilično ambiciozan projekat od 27 minuta, koji je zahtevao snimanje na brojnim lokacijama i angažovanje glumaca, saradnika i složene organizacione poslove.

– Svi producenti studiraju različite fakultete, ali svi imamo ogromnu strast prema filmu, želju da stvorimo nešto svoje i da ispričamo priču za koju verujemo da je bitna. Kada su pročitali scenario, bez sekunde razmišljanja, pristali su na sve naporne mesece koji su trebalo tek da uslede, kako bi realizovali projekat do kraja. Nije bilo lako! Kada je Milica, producentkinja, pročitala scenario, rekla mi je: “Sve ovo je super, ali kako ti misliš da mi ovo izvedemo?” Uspeli smo da pronađemo nekoliko sponzora, odnosno dobrih ljudi koji su želeli na neki način da doprinesu filmu, a pojedini su nam obezbedili opremu, što nam je dosta olakšalo situaciju. Najlepši deo ove priče je što je puno poznatih, mladih glumaca pristalo da bude deo filma, samo na osnovu teme koja im se svidela. Ubrzo nakon Dragana Vujića Vujketa, koji je postao deo tima kroz ulogu Mističnog lica, u projekat su ušli i mladi glumci, Ivana Zečević, Jovana Milovanović, Sara Pejčić, Uroš Ilić, Aleksandra Jevđenijević. Film takođe slavi i druge specifične umetnosti, pa se pojavljuju i prvaci tanga u Srbiji, igrači vatrom, kao i violinistkinja Andrijana Jevđenijević – kaže Pavle, naglašavajući da su tokom dugog snimanja sreli mnogo ljudi koji su želeli nesebično da pomognu. “Jer, kada nemate buxet, jedino šta vam preostaje jeste da verujete da će se ljudima svideti priča i da će želeti da pomognu. I to se desilo! Bez njih film ne bi postojao”.

Autor i producenti projekta trenutno se bave promocijom filma, a projekciju planiraju i u Čačku.

– Premijera filma je bila 20. novembra, u Centru za kulturu “Vlada Divljan” u Beogradu, pred 350 ljudi. Posle odlične prve kritike, film se sprema za festivalski život i nadamo da će dobro proći na festivalima u Srbiji i inostranstvu. Doći će i vreme za neku novu priču, koju ćemo realizovati, verujemo, na lakši način. Planovi su nam veliki – kaže za naš list Pavle Prokić, koji iza sebe ima dva kratka filma, „Melancholia“ i „Carmen“.

N. R.