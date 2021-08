POLOŽAJ I UČEŠĆE STARIJIH ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

“MOŽEMO MNOGO DA DOPRINESEMO ZAJEDNICI AKO NAM SE DA PRILIKA”

Udruženje građana “Snaga prijateljstva” – Amity iz Beograda i Udruženje građanki “FemPlatz” iz Pančeva realizovali su istraživanje o položaju i učešću starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji, čiji su ključni zaključci: da starije žene u nedovoljnoj meri učestvuju u organizovanim aktivnostima u zajednici, a njihova politička participacija je na veoma niskom nivou; da su zanemarene u društvu, te da njihov doprinos i uloga u domaćinstvima i zajednici nisu dovoljno vidljivi. Starije žene u Srbiji su u lošijem položaju u poređenju sa starijim muškarcima, kao i u poređenju sa ženama i muškarcima iz drugih uzrasnih grupa, zaključeno je na skupu koji je održan u sredu, 4. avgusta, u Hotelu “Beograd”.

Skup je održan kao deo aktivnosti iz realizacije projekta “Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu”, koga realizuje Amity u partnerstvu sa Udruženjem građanki “FemPlatz”, a finansira Evropska unija. Ovom skupu su prisustvovali predstavnici udruženja penzionera i drugih udruženja koja rade sa starijima i za starije osoba iz Moravičkog okruga, odnosno, iz Ivanjice, Gornjeg Milanovca, Lučana i Čačka. Oni su više saznali o značaju rodne ravnopravnosti i osnaženi su da se bore i zastupaju pravav starijih osoba, sa posebnim fokusom na prava starijih žena. Predavanje je, kao i istraživanje, dalo jasne smernice da je potrebno raditi na povećanju senzibilisanosti udruženja koja se bave pitanjima starijih osoba, za ljudska prava starijih žena i da one u većoj meri učestvuju u društvenom životu i na mestima gde se donose odluke koje ih se tiču, rekla je Nadežda Satarić iz Udruženja “Snaga prijateljstva” – Amity iz Beograda.

– Zajedno smo konstatovali da je starijim ženama mnogo teže, a posebno u seoskim sredinama. Pronašli smo načine kako možemo i njih da pokrenemo, da ne budu samo “robinje” svojim unucima i porodici, one koje će trčati, dok mogu, i u štalu i u tor, da za sve imaju vremena, osim za sebe. Važno je da i one imaju vreme za sebe, kao što ga imaju i stariji muškarci, da imaju vreme za odmor , frizera, izlazak u lokalnu zajednicu… Dakle, za neke obične stvari, svakodnevne. Treba pokrenuti starije žene, i iz sela i iz grada, da u većoj meri učestvuju u aktivnostima u svojim zajednicama, da se pitaju za stvari koje ih se tiču i o tome ćemo u septembru razgovarati i sa donosiocima odluka u Čačku. Upravo kreće kampanja za izbore, koji će biti održani na proleće i verujemo da će žene imati aktivniju ulogu, ne zbog toga da bi one dominirale u odnosu na muškarce, već da bi bio bolji njihov položaj, kao i njihovih porodica i svih žitelja u lokalnim zajednicama – naglasila je Nadežda Satarić.

Pravnica Kosana Beker, programska direktorka Udruženja “FemPlatz” iz Pančeva, kaže da su i po pitanju imovine žene u Srbiji u prilično lošijem položaju, nego muškarci, a posebno žene koje žive na selu:

– Uglavnom se imanja i zemlja ne vode na žene. S druge strane, ne postoje zakonske prepreke. Mi moramo na sve načine da podižemo svest u društvu, da radimo na tome da i muškarci i žene znaju koliko je važno da im se imovina pravilno i ravnomerno raspodeli, kako sinovima i ćerkama, tako i supružnicima, bračnim i vanbračnim, da starije žene ne bi bile u mnogo lošijem finansijskom položaju, upravo zbog toga što nemaju ništa svoje.

Nadežda Zlatić iz Udruženja penzionera Opštine Lučani smatra da je neophodno da se društvo, počev od mesne zajednice, više angažuje u ohrabrivanju starije generacije da bude aktivna u svim oblastima života:

– Važno je da se čuju problemi, kako starije generacije, tako i starijih žena, ali i da se čuje koliko ova generacija može da pomogne zajednici. Ali, ovo je jako teško ostvariti na seoskom području, posebno kada je reč o ženama. Uglavnom je velika razuđenost i malo je stanovništva na selu, a pogotovu mlađe generacije, koja bi mogla da radi, kako bi stariji bili oslobođeni standardnih seoskih poslova.

Radina Ćojbašić iz Udruženja žena “Vapljanke” bila je oduševljena ovim predavanjem:

– Nisam očekivala da će ovoliko biti posvećena pažnja starijim generacijama. Čini mi se da nikada nisu bile više zapostavljene starije generacije, nego sada. Kada sam ja bila mlada nismo mogli doći to izražaja, jer su prednost imali stariji, ljudi sa iskustvom. Sada moja generacija ima samo obavezu da čuva unučiće, nije zastupljena u nekim organizacijama kako bi mogla da da svoj doprinos, pogotovu što ima veliko životno iskustvo. To je mnogo bitnije, nego i sama škola, koja vas uči samo za struku. Veliko životno iskustvo starijih generacija može mnogo da doprinese zajednici, ali samo ako nam se da prilika.

N. R.