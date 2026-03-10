ПОМОЋ ДРЖАВЕ У ОЛАКШАВАЊУ УСЛОВА РАДА „ЛИВНИЦЕ” У ГУЧИ

Председник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут у понедељак, 9. марта, након посете Златиборском округу, посетио је и Индустријски комбинат „Ливница ” у Гучи.
Проф. др Мацут истакао је да су производи које производи „Ливница” конкурентни на тржишту и да је управо то један од разлог због ког треба помоћи овој фабрици у опстанку и напретку пословаља.
– Снажна привреда и доступна здравствена заштита темељ су развоја сваког региона, а држава ће наставити да буде поуздан партнер и грађанима и привреди – написао је на свом Инстаграм налогу проф. др Мацут.
Фабрика је основана 1958. године, а од настанка до сада претежна делатност је ливење гвожђа и челика. Крајем марта 2017. године, фабрика прелази у власништво предузећа „Прогрес инжењеринг” из Чачака и почиње да послује као самостално правно лице са 100% удела приватног власништва.