ПОМОЋ ДРЖАВЕ У ОЛАКШАВАЊУ УСЛОВА РАДА „ЛИВНИЦЕ” У ГУЧИ

U TOKU PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE HOTELA „NORDIC“ Rekonstrukcija hotela „Nordic“, nekada „Zlatne trube“ u Guči, počela je 1. novembra. Osim modernog izgleda, hotel će dobiti i nove smeštajne kapacitete, ekskluzivni restoran, a planirana je i izgradnja wellness i spa centra. Investitor radova je kompanija „Ocean Rental“ iz Ivanjice, koja će u rekonstrukciju hotela uložiti oko […]

