ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА ЗБОГ АСФАЛТИРАЊА ЉУБИЋКЕ УЛИЦЕ

Општина Горњи Милановац 11. 12. и 13. марта, изводи радове на уградњи завршног слоја асфалта у Љубићкој улици (од кружног тока до укрштања са Ибарском магистралом).
Током радова биће измењен режим саобраћаја на овом делу улице, вршиће се наизменично затварање коловозних трака за саобраћај. У периоду извођења радова биће постављена саобраћајна сигнализација којом ће бити регулисан саобраћај.
Молимо суграђане да, у периоду док трају радови, за саобраћај користе алтернативне путне правце, као и да возила паркирају изван предметне локације јер ће због извођења радова бити отежан прилаз возилима до кућа и производних погона.
Кабинет председника општине