ИЗМЕЊЕН РЕЖИМ САОБРАЋАЈА ЗБОГ АСФАЛТИРАЊА ЉУБИЋКЕ УЛИЦЕ

Општина Горњи Милановац 11. 12. и 13. марта, изводи радове на уградњи завршног слоја асфалта у Љубићкој улици (од кружног тока до укрштања са Ибарском магистралом).

Током радова биће измењен режим саобраћаја на овом делу улице, вршиће се наизменично затварање коловозних трака за саобраћај. У периоду извођења радова биће постављена саобраћајна сигнализација којом ће бити регулисан саобраћај.

Молимо суграђане да, у периоду док трају радови, за саобраћај користе алтернативне путне правце, као и да возила паркирају изван предметне локације јер ће због извођења радова бити отежан прилаз возилима до кућа и производних погона.

Кабинет председника општине

G.Milanovac Kultura

Светомир Настасијевић, заборављени неимар балканске музике

Синоћ је у Галерији Музеја отворена изложба Светомир Настасијевић (1902-1979) заборављени неимар балканске музике, аутора Тање Гачић, вишег кустоса историчара уметности Музеја рудничко-таковског краја. Изложба којом обележавамо 115 година од рођења композитора је део манифестације Дани Настасијевића, која се традиционално одржава у нашем граду. Изложбу је отворила др Ивана Весић, научни сарадник Музиколошког института САНУ […]
G.Milanovac Region Zabava

Представа за децу „Несрећна Кафина“

Едукативни театар из Суботице представиће у четвртак 27. априла 2023. године у великој сали Културног центра Горњи Милановац представу за децу „Несрећна Кафина“, коју потписује Небојша Савић (текст и режија). Почетак представе је у 18 сати. Представа је интерактивног типа, деца имају прилику да активно учествују, подсете се и науче о свему оном што је […]
G.Milanovac

Обука повереника и заменика повереника цивилне заштите општине Горњи Милановац

Обуку је одржао општински штаб за ванредне ситуације у сарадњи са Националним тренинг центром за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Као командант Штаба за ванредне ситуације, обуку је отворио Дејан Ковачевић и рекао: „Јако је битна ваша улога у систему одбране када су у питању ванредне ситуације. Ми се морамо организовати на прави […]

