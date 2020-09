Pomoć višečlanim porodicama Novović i Stevlić

Slava Kola Srpskih sestara „Nadežda Petrović“ Mala Gospojina proslavljena je danas onako kako to nalažu uslovi epidemije. Članice ove humanitarne organizacije nisu propustile priliku da obeleže ovaj dan na skroman način i zahvale svim donatorima.

-Punim srcem i dušom na današnji dan pozdravljam sve naše sestre i vernike, zahvaljujem za svo dobročinstvo, da širimo dobrotu i milosrđe, koje smo nasledile od prethodnica. Ponosni smo što smo ostvarili vidne rezultate u Čačku, koje je prepoznala cela zajednica – kaže predsednica Kola srpskih sestara Bojana Jakšić.

Ona je rekla da se ovoj organizaciji javljaju dobročinitelji iz svih krajeva Srbije, kao i Čačani iz dijaspore. Iskoristila je priliku da najavi početak akcija pravljenja kuće za porodicu Novović. Ova porodica sa osmoro, kako Bojana kaže, divne, nasmejane i vaspitane dece, živi u Mrčajevcima „bez krova nad glavom“.

–Za njih smo već, zahvaljujući jednoj donaciji, uspeli da napravimo temelj, a sada je usledila i druga donacija od firme „Surteks“ iz Preljine. Oni su donirali pet hiljada evra. Taj novac je namenjen i za porodicu Novović, kao i za porodicu Stevlić, koja je takođe u teškom materijalnom stanju – rekla je Bojana. Ona kaže da je kuća porodice Stevlić bila oronula i neuslovna za živo. Sa onim što je učinjeno, smatra Bojana, Stevlićima je vraćena vera u ljude.



-Cela kuća je renovirana, promenjena stolarija i nabavljen nov nameštaj. Ta porodica sada sasvim drugačije živi – ističe predsednica Kola srpskih sestara.

Ona podeseća da je zahvaljujući reakciji Kola srpskih sestara do sada napravljeno 11 kuća. Za Novoviće bi do kraja trebalo da se pobrine ekipa emisije „Sa Tamarom u akciji“, priča Bojana i nada se da će se to i ostvariti i da će ova porodica od jeseni imati novu kuću.

I. M.