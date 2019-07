PONUDA STANOVA ZA BRUCOŠE U PRESTONICI: PRESKUPO KAŽU STUDENTI

Velika navala budućih studenata na stanove u Beogradu tokom ovog meseca tradicionalno je uzburkala tržište nekretnina, a pojedinci koriste priliku da im ponude čak i najobičnije garaže, i to po ceni od 150 evra. Najveća je potražnja garsonjera u blizini fakulteta, barem sudeći prema broju takvih oglasa i studenata koji ih gledaju.

Budući akademci iz raznih mesta u Srbiji žale se ovih dana da je „strašno kakve sve stanove ljudi izdaju“ i da je „potraga za privremenim domom prava avantura, koja može da traje i mesecima“.

– Prošle godine su mi nudili garsonjeru blizu Vuka koja ima toalet u dvorištu i to je bilo oko 200 evra. Ima dosta ljudi koji izdaju okrečene garaže u centru grada i to košta oko 150 evra. Još više je onih koji u stan ubace gomilu svog starog nameštaja, koji je u stanju raspadanja, i ne ulože ni dinar u to šta izdaju. Ipak mi je najveći hit bio stan na Dorćolu koji je delio zid s trafostanicom – rekao nam je Sveta iz Kraljeva.

Najveći problem pri odabiru stana mogu da budu gazde koje stalno „svraćaju“, ali i ima i onih koje ne možeš da nađeš kad je potrebno da se nešto popravi u stanu.

– Otkad studiram u Beogradu, imala sam razna iskustva. Ljudi izdaju stanove s nameštajem iz doba Tita, neki nisu ni imali ormane, zato što ljudi često zaborave da ih stave. Nalazila sam stanove pune vlage, koji su samo prekrečeni da se to ne bi videlo. A i kad bih došla do pristojnog krova nad glavom, dešavalo se da imam problema s gazdama, da su mi ulazili u stan, pravili probleme kad mi dođu roditelji u posetu, a da ne pričam o strepnji koju svaki student ima – da će se ispostaviti da stan ne pripada onome ko se izdaje za gazdu i da može da se desi da ostanemo i bez stana i novca – rekla je S. M. iz Sombora.

– Zbog svega toga, studenti se sve češće udružuju, iznajmljuju veće stanove, pa im je tako kirija manja. Za garsonjeru u centru grada ili na Novom Beogradu potrebno je najmanje 250 evra, a u Zemunu od 200 do 230 evra. Jednoiposobni stanovi su do 400 evra, a dvosobni čak 600 evra mesečno, naravno, troškovi se plaćaju dodatno, a mogu da budu do 12.000 dinara po stanu. Agencijski stanovi prolaze proces selekcije, ali kad pogledamo stanove koje ljudi sami izdaju, možemo sa svačim da se sretnemo. Neke ljude nije sramota da izdaju razne suterene, podrume, garaže koje su modifikovane u stan – kaže za Kurir Miloš Mitić iz jedne prestoničke agencije za izdavanje stanova.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže za Kurir da im problem nije nepoznat i da su se članovi tog udruženja sretali i sa sobama od šest kvadrata.

Beograd najskuplji, ostali gradovi jeftiniji

Stanovi su i dalje najskuplji u Beogradu. U Nišu garsonjera košta od 80 do 130 evra, a sobe oko 60 evra, u zavisnosti od lokacije. U Novom Sadu su garsonjere između 100 i 170 evra, jednoiposobni stanovi 130 evra, a stanovi u strogom centru su oko 350 evra. Krevet u stanu u Kragujevcu košta od 80 do 100 evra, dok su jednoiposobni stanovi od 150 do 170 evra.

IZVOR: Time.rs