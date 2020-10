POTPISAN UGOVOR ZA REALIZACIJU ŠVAJCARSKO -SRPSKOG PROJEKTA „ZNANJEM DO POSLA“

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović i Oliver Štrajt, direktor projekta „Znanjem do posla“, danas su potpisali ugovor o zajedničkoj saradnji na polju podizanja zapošljivosti mladih kroz organizovanje obuka na radnom mestu kod lokalnih poslodavaca. Zahvaljujući projektu “Znanjem do posla”, koji finansiraju Švajcarska, a delom i Grad Čačak, kao i lokalni poslodavci, šansu da lakše dodju do posla, kroz obuku na radnom mestu, dobiće 50 mladih Čačana.



Kako je istakao gradonačelnik Čačka Milun Todorović prilikom potpisivanja ugovora, ovo je izuzetan dan za Čačak, pre svega za mlade Čačane, koji će, zahvaljujući Vladi Švajcarske i izuzetnom projektu nevladinog sektora, dobiti šansu da kroz edukaciju – obrazovanje u izuzetno jakim i ozbiljnim lokalnim kompanijama steknu dragocena znanja, veštine i iskustva koja će im olakšati put do posla. Todorović je napomenu da je prošle godine uspešno organizovan pilot-projekat sa kompanijom „Staks“, koji je predstavljao odlično iskustvo i potvrdio da je organizovanje ovakvih obuka pravi način da nezaposleni mladi ljudi lakše dodju do posla, a lokalni poslodavci do odgovarajućeg kadra.

-Želim da se mladi uključe u ovaj projekat i veoma brzo steknu nova znanja i veštine i da ostanu ovde u Čačku, što i jeste naš najveći cilj, a, naravno, i oni koji imaju želju i potrebu da se vrate u svoj grad i ostvaruju novu vrednost i ono što je za nas izuzetno važno – ovde zasnuju i svoje porodice i da nova stečena znanja prenose budućim pokolenjima – naglasio je Todorović.



Objavljeni javni poziv za učešće u ovom projektu namenjen je poslodavcima, sa ciljem da se kroz javno-privatno partnerstvo sa kompanijama iz ciljnih područja Srbije, među kojima je i Grad Čačak, organizuju obuke na radnom mestu za mlade koji traže zaposlenje. Ovaj program podrške olakšaće poslodavcima proces izbora, obuke i zapošljavanja novih radnika. Za obuku 50 mladih kod poslodavaca na teritoriji Grada Čačka biće opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 5.500.000 dinara. Grad Čačak pokriva 30 odsto od ukupnih sredstava koja su predvidjena za kompletnu realizaciju projekta. Dodatna sredstva za organizovanje planirane obuke na radnom mestu u svom prostoru obezbedjuju poslodavci.

Derek Džordž, zamenik direktora Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasada Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, izrazio je zadovoljstvo što se nalazi u Čačku i što će kroz realizaciju projekta „Znanjem do posla“ 50 mladih Čačana dobiti priliku da steknu nova saznanja i iskustva i na taj način lakše dodju do posla.

-Posebno nam je drago što je Grad Čačak odlučio da opredeli odredjena finansijska sredstva i učestvuje u projektu, što smatramo da je vizionarskog karaktera, jer je prepoznao potrebu da učestvuje u jednoj ovakvoj aktivnosti. Prilikom posete „Staksu“, uverili smo se da ovde postoji velika potreba za radnicima i da su lokalne kompanije motivisane da udju u ovakve programe, kako bi došle do što boljih i kvalitetnijih kadrova, a smatramo da je i interes Grada Čačka očigledan, kako bi se što više mladih kroz ovakve aktivnosti angažovalo poslovno i ostalo ovde na dobrobit celokupne lokalne zajednice – rekao je Džordž.



Cilj ovog projekta je povećanje zapošljivosti mladih i posredno brži, održivi i inkluzivni ekonomski razvoj Srbije.

V. S.