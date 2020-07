FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA U ČAČKU UPISUJE 46. GENERACIJU STUDENATA

Fakultet tehničkih nauka u Čačku ove godine upisuje 46. generaciju studenata. Na svih šest studijskih programa biće upisano 320 studenata, od kojih 260 na buxet. Upis nove generacije studenata biće završen do 11. jula. O ovogodišnjem interesovanju svršenih srednjoškolaca za studijske programe i pogodnostima koje nudi ova ugledna visokoobrazovna ustanova, ali i problemu migracija mladih, konkretno o odlivu stručnih kadrova sa područja Moravičkog okruga i čitave Srbije, razgovarali smo sa prodekanom za nastavu dr Milanom Plazinićem.

Fakultet tehničkih nauka ove godine obeležava 45 godina rada. Do sada je diplomu ovog čačanskog fakulteta na svim nivoima studija steklo oko pet i hiljada studenata. U Srbiji gotovo da nema škole u kojoj nema nastavnika koji je diplomirao na nekadašnjem Pedagoško- tehničkom fakultetu, kasnije Tehničkom fakultetu, a od 2012. Fakultetu tehničkih nauka u Čačku. Veliki je broj diplomiranih inženjera iz oblasti elektroenergetike, računarske tehnike, mehatronike, menaxmenta, koji u Srbiji rade u sektorima elektroprivrede i brojnim granama industrije, kako ističe prodekan za nastavu dr Milan Plazinić, pronose dobar glas ove visokoobrazovne ustanove.

– Veliki broj studenata koji završe naš fakultet – inženjera elektrotehnike, mehatronike, menaxera ili profesora se zapošljavaju ovde kod nas u Čačku, u mestu u kome su rođeni, ali uvek postoje i oni koji odlaze na rad u inostranstvo, u potrazi za boljim životnim standardom i višim zaradama, i to predstavlja našu realnost. Ako se uzmu u obzir trenutne okolnosti i situacija u državi, kao fakultet ne možemo da utičemo na odluku naših mladih obrazovanih ljudi da odu u inostranstvo. Migracije mladih obrazovanih kadrova nisu karakteristične samo za Srbiju, već i za zemlje u okruženju i globalno. Kada je reč o studijskom programu Informacione tehnologije, trenutno najinteresantnijem i najatraktivnijem, najveći broj svršenih studenata se zapošljava upravo u Čačku. Vrlo često posao u čačanskim firmama dobijaju i studenti četvrte godine informacionih tehnologija. Slična situacija je i sa ostalim studijskim programima, tako da naši studenti nakon završetka studija pronalaze posao na teritoriji zapadne Srbije, a najviše u Čačku. Ima i onih koji odlaze u Beograd i druge gradove Srbije – ističe dr Plazinić.

Ono što posebno preporučuje da se mladi češće opredeljuju za akreditovane programe FTN-a u Čačku, kako ističe prof. dr Plazinić, jeste činjenica da ova visokoobrazovna ustanova raspolaže kvalitetnim kadrovima, spremnim da u svakom momentu odgovore na savremene izazove u sferi obrazovanja, kako bi njihovi studenti stekli neophodna znanja i veštine i odmah nakon sticanja diploma bili sposobni da uđu u privredu ili ustanove. Saradnja sa privrednicima iz Čačka i gradova u okruženju je na zavidnom nivou. Deo nastave iz stručnih predmeta, osim u laboratorijama fakulteta, organizuje se i u firmama u Čačku i okolnim gradovima, što predstavlja razlog više da se mladi opredele upravo za akreditovane programe ove visokoobrazovne ustanove:

– Inženjera i profesora sa našeg fakulteta ima po čitavoj Srbiji, ima ih i u inostranstvu i svi su se odlično pokazali, što najbolje potvrđuju rezutati sprovedenih anketa. Glavna promocija našeg fakulteta je, ustvari, dobar glas koji su mladi čuli od svojih komšija, rođaka i prijatelja, koji su ovde studirali i stekli diplome. Naš fakultet nudi akreditovane studijske programe, kvalitetan kadar koji prenosi znanja, solidno opremljene laboratorije, što predstavlja uspeh u našim uslovima, jer ih stalno unapređujemo, bez obzira na ograničena materijalna sredstva. Trudimo se da zanavljamo opremu, kako bi naši studenti imali dobre uslove za rad. U poslednjih sedam-osam godina imamo dobru saradnju na polju međunarodne razmene studenata. Kod nas dolaze studenti iz Španije, Italije, Portugalije, Kine… Trenutno imamo studenta iz Rumunije na master studijama. Naši studenti odlaze u inostranstvo na jedan semestar ili na tri meseca, što za njih predstavlja dragoceno iskustvo, ali i razlog više da se nove generacije opredeljuju češće za FTN u Čačku. Naša visokoobrazovna ustanova sarađuje sa privrednicima u Čačku, ali i u okruženju, deo praktične nastave se organizuje u preduzećima, tako da studenti stiču dragocena iskustva, koja će im biti od velike pomoći u pronalaženju budućeg posla.

U poslednjih nekoliko godina sve više je prisutan trend da svršeni srednjoškolci odlaze na dalje školovanje u inostranstvo, a posebno u Sloveniju. Neke od slovenačkih fakulteta godišnje upiše oko 50 Čačana. Ono što najviše privlači naše srednjoškolce, prema rečima profesora Plazinića, jeste to što su studije u Sloveniji za naše državljane besplatne, ali i činjenica da tamo ne moraju da polažu prijemni ispit:

– Svedoci smo da su u proteklih nekoliko godina studije u Sloveniji bile veoma primamljive za naše svršene srednjoškolce i to nije bio zanemarljiv broj kandidata. Videćemo kako će ove godine biti, ali, sudeći po nekim naznakama, taj broj će se ove godine smanjiti. Slovenija nudi dobre uslove i to je osnovni razlog zbog koga se naša deca sve češće odlučuju za slovenačke fakultete. Postoji sporazum između Slovenije i Srbije o besplatnom školovanju i to je za mlade ljude neka vrsta prečice za odlazak u Evropsku uniju. Istovremeno, i Slovenija ima problem odlaska mladih obrazovanih sudi u Austriju i Nemačku, tako da nedostatak kadrova nastoje da nadomeste kroz ponudu besplatnih studija za državljane Srbije i drugih zemalja iz okruženja.

Prodekan za nastavu FTN smatra da za mlade ima nade i ovde – u Čačku, Moravičkom okrugu i drugim krajevima Srbije:

– Ciklično se dešavaju krize, a nakon njih ponovo dolazi do boljitka. Može se reći da smo u neku ruku prebrodili krizni period i da se polako vraćamo u normalu. Najbitnije u svemu je to da svi shvatimo da se ne može živeti bez rada, a za to su nam potrebna odgovarajuća znanja i veštine, koje bi, nakon sticanja diplome, trebalo dobro da unovčimo. Smatram da će vreme koje je pred nama pružiti još bolje uslove za zapošljavanje mladih obrazovanih kadrova u našoj zemlji.

V. Stepanović

Potpredsednica Studentskog parlamenta, Milica Đoković, studentkinja treće godine akreditovanog programa Tehnika i informatika, ističe da FTN u Čačku ima dobre studijske programe i odlične uslove za sticanje neophodnih znanja i veština. Kako navodi, Univerzitet u Kragujevcu nudi odlične opcije studentima da napreduju i to je ono što ga posebno izdvaja.

– Kao student ovog fakulteta mogu da istaknem da je FTN pravi izbor za mlade ljude koji žele da se dalje školuju. Posebno me raduje činjenica da je tehnika sve više u modi u našem društvu i da je ženska populacija mnogo više zainteresovana za tehničke nauke nego ranijih godina. Prijatno je studirati u svom gradu i kada steknem diplomu želim da ovde i ostanem. Rođena sam Čačanka, srednju škkolu sam završila ovde, ovde i studiram. Smatram da Čačak ima veliki potencijal i zbog toga sam odlučila da ostanem ovde – rekla je Milica Đoković, potpredsednica Studentskog parlamenta.