STEFAN ĆEBIĆ, IT STRUČNJAK, O ŠANSAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE , POKRETANJU SOPSTVENOG BIZNISA U SRBIJI I MIGRACIJAMA MLADIH

NAPORAN RAD I UPORNOST SE UVEK ISPLATE

Nakon završetka školovanja, svaki mlad čovek ima velika očekivanja kada je reč o pronalaženju posla. Ipak, u životu ne teku uvek med i mleko, pa se potraga za zaposlenjem u struci u pojedinim slučajevima pretvara u pravu agoniju. Oni koji shvataju da je vreme vredno zlata, ne čekaju da im život pruži priliku, već preuzimaju kormilo u svoje ruke, pokušavajući da sami za sebe stvore poslovnu šansu. Mnogi od njih se odlučuju za odlazak u inostranstvo, dok drugi pokušavaju da se ovde, na svom terenu, ostvare na poslovnom planu, da svoje mladalačke snove pretvore u stvarnost. U grupu ovih drugih se svrstava i IT stručnjak Stefan Ćebić, vlasnik čačanske kompanije “Croonus Technologies”, koji se odvažio da se okuša u preduzetničkim vodama i u tome uspeo, pa otuda može da posluži kao dobar primer mladim obrazovanim ljudima, koji još uvek nisu uspeli da dodju do zaposlenja.

Stefan Ćebić

Stefan Ćebić je rodjen 19. marta 1992. godine u Čačku, ali je odrastao u Lučanima. Nakon završetka osnovne i srednj škole, preselio se u grad na Moravi, gde je nastavio svoje školovanje na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, smer Informacione tehnologije.

– Od malih nogu sam voleo da se bavim računarima, a od srednje škole sam počeo aktivno da se bavim programiranjem. Kako je vreme proticalo, sve više sam želeo da se oprobam u toj branši. Moram priznati da su mi se studije odužile, jer sam u isto vreme radio i učio, ali za to što sam sada na korak do diplome velikim delom zaslužne su moja tvrdoglavost i želja da uspem u IT – sektoru. Nije lako razmišljati o tome i fizikalisati u isto vreme… Bio sam jako motivisan zato što stvarno volim to što radim – kaže Stefan na početku razgovora, pokušavajući da nam dočara koliko je bio istrajan u nameri da se bavi poslom za koji se godinama spremao.

TEŽAK PUT OD IDEJE DO REALIZACIJE

Koliko je put od same želje, pa do realizacije ideje o osnivanju sopstvene firme izuzetno težak, odlično pokazuje Stefanov primer. Trebalo mu je mnogo truda, rada, upornosti i odricanja, kako bi obezbedio najelementarnije uslove za otvaranje firme. Studirao je i istovremeno radio razne poslove. Iako to sve nije bilo lako, nije se pokolebao ni u jednom momentu, jer je verovao da se naporan rad i upornost na kraju uvek isplate.

– Nisam odmah radio u struci, išao sam na razne kurseve i seminare i tek nakon dve godine zaposlio sam se u prvoj IT firmi. Tu se moje želje i ambicije proširuju i tada sam shvatio da iskreno želim da se bavim baš tim poslom u budućnosti, da volim to što radim i da želim sopstvenu IT firmu. Najiskrenije da kažem, kada se pomešaju želja, ambicija, znanje, upornost i tvrdoglavnost – sve postaje moguće, barem tako je bilo u mom slučaju. Tako je i nastao “Croonus Technologies”. Put od ideje o pokretanju sopstvenog biznisa, pa do njene realizacije nije bio nimalo lak, ali od samog početka sam imao dragocenu pomoć i podršku mog velikog prijatelja Željka Glišova, master inženjera inforamcionih tehnologija, a sada već i dugogodišnjeg partnera. Zahvaljujući napornom radu i velikoj istrajnosti, naše ideje i snove pretvorili smo u stvarnost.

STALNO USAVRŠAVANJE – PUT DO SIGURNOG USPEHA

Ćebić ističe da u Srbiji, generalno uzev, još uvek nije toliko rasprostranjena svest o ulozi i značaju informacionih tehnologija, što upravo i jeste jedan od osnovnih razloga težeg pronalaženja posla u toj struci. Osim toga, i u okolnostima kada se dodje do takvog posla, mnogo ga je teško zadržati zbog stalnog pomeranja granica u toj oblasti, a to definitivno zahteva mnogo dodatnog rada na unapredjivanju sopstvenog znanja. Otuda I savetuje mladima da se postaraju da pored osnovnih studija, obezbede sebi i stručnu praksu ili, eventualno, da se sami dodatno edukuju na Internetu, koliko god je to moguće. Bitno je, kako ističe, da se ne vode visinom zarada koje ostvaruju programeri, već da se stvarno posvete svom daljem usavršavanju, kako bi lakše došli do željenog posla.

SAVAKI POČETAK JE TEŽAK…

Otvaranje firme, plaćanje poreza, doprinosa, pronalaženje adekvatnog kadra, obezbedjivanje poslovnog prostora, opreme – sve to iziskuje mnogo vremena, novca i strpljenja, ali je u svemu tome veoma značajna istrajnost u želji da se stigne do yacrtanog cilja, kaže Ćebić:

– Baš kao i većina mladih u Srbiji i ja sam želeo da odem odavde, jer sam čuo da je “tamo negde bolje”. Otputovao sam u Nemačku, ali se tamo nisam snašao i vratio sam se nazad nakon samo tri meseca. Utrostručio sam svoje napore i svom snagom se usredsredio da ostvarim svoj veliki san – da otvorim sopstvenu firmu ovde i u tome sam uspeo. Ova zemlja je moj dom i za sada sam zadovoljan, ali ne isključujem mogućnost ponovnog odlaska, ako se ukaže bolja prilika, jer zašto da ne. Smatram da mladi obrazovani ljudi koji stvarno žele da odu odavde, uglavnom to i učine, bez bilo kakvog pokušaja da nešto postignu u našoj zemqi. Oni koji ostanu ovde trebalo bi da se bore za sebe, za svoje ideje, pa čak i ako ne budu uspešni u tome – znaju da su bar pokušali.

KVALITETNA REŠENJA ZA UNAPREDJENJE POSLOVANJA

Kompanija “Croonus Technologies” osnovana je 2015. godine. Usmerena je na pružanje pomoći kompanijama svih veličina u procesima koji vode ka unapredjenju rezultata i poboljšanju efikasnosti kroz primenu inovativnih web biznis rešenja za online prodaju.

– “Croonus Technologies” izvodi implementaciju web biznis rešenja za online prodaju u maloprodaji (B2C eCommerce) i veleprodaji (B2B eCommerce), pored toga, imamo razvijena rešenja za Loyalty sisteme, kao i konfiguratore za prikaz proizvoda. Ponosni smo što su sva rešenja u potpunosti razvijena u našoj kompaniji. Naš tim trenutno čini 16 vrhunskih inženjera, programera, dizajnera i menadžera sa iskustvom, kao i mladih stručnjaka koji su spremni i voljni da konstantno napreduju i učestvuju u rešavanju svakodnevnih izazova – ističe Ćebić.

Tržište ove relativno mlade kompanije, koja je, zahvaljujući izuzetnoj stručnosti i velikoj energiji zaposlenih, u svom dosadašnjem radu zabeležila odlične rezultate, nalazi se u Srbiji, ali i inostranstvu.

– U Srbiji, uglavnom, prodajemo naše gotove proizvode, a za inostranstvo se najčešće radi outsourcing. Generalno, naše kompanije traže automatizaciju svojih poslovnih procesa, kao i rešavanje raznih problema vezano za pospešivanje prodaje. Kada je reč o inostranstvu, u većini slučajeva radimo na razvijanju rešenja po narudžbini. Nemamo odredjene sektore u kojima delujemo i svaki od njih možemo da pokrijemo našim rešenjima – navodi Ćebić.

DRAGOCENA PODRŠKA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA

Novi poslovni prostor NTP-a u Čačku

Sa osnivanjem Naučno-tehnološkog parka u Čačku, mladi u Moravičkom okrugu su dobili dragocenu podršku na putu realizacije svojih dobrih poslovnih ideja, smatra Ćebić:

– Saradnju sa Naučno-tehnološkim parkom pokrenuli smo pre otprilike godinu dana. Pre mesec dana uselili smo se u prostor u njihovoj novoj zgradi u Ulici Dragiše Mišovića 169 i za sada smo vrlo zadovoljni. Nadamo se da će tako i ostati. Preporučujemo svim mladima, koji žele da se ostvare u preduzetništvu, da im se obrate za svaki vid moguće saradnje, jer će im sigurno izaći u susret.

Ćebić je za sada zadovoljan kako napreduje njegova kompanija. Trenutno su usredsredjeni na otvaranje kancelarije u Beogradu, ali je procedura u malom zastoju zbog pandemije korona virusa, ali se u ovom kolektivu nadaju da će i ovaj zadatak koji su zacrtali, biti u što skorijem roku realizovan.

V. S.