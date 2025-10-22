ПОВРЕЂЕНИ У УДЕСУ НА АУТО-ПУТУ ПУШТЕНИ НА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ

Јуче у поподневним часовима догодила се саобраћајна незгода на ауто-путу „Милош Велики” на поддеоници од Прељине до Паковраћа. У незгоди су учествовала два путничка возила.
Према саопштењу чачанске болнице, у незгоди су повређени младић и девојка, који су колима Хитне помоћи транспортовани у болницу.
– У Општу болницу примљени су млађа женска особа и млађи мушкарац повређени у саобрајном удесу на ауто-путу, стабилних параметара. Након одрађене дијагностике и опсервације оба пацијента пуштена су на даље кућно лечење – саопштила је ПР служба ОБ Чачак.
Није познато под којим околностима се догодила саобраћајна незгода.
В. Ј.