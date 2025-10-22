Dragačevo

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЛУЧАНИМА ПОСЛЕ 70 ГОДИНА

Z. Ј. Komentara (0)

Министар за јавна улагања Дарко Глишић, посетио је данас општину Лучане. Разлог његове посете је реконструкција и изградња водоводне мреже у дужини од 5.548 метара. Укупна вредност ове инвестиције је 137 милиона динара, а завршетак радова планиран је за фебруар наредне године.

– Овим пројектом решава се проблем водоснабдевања за 1.400 домаћинстава и 140 привредних субјеката. У 1.400 домаћинстава живи око 4.500 становника, што је око 30 одсто укупног броја становника општине Лучани. Уредно водоснабдевање у годинама које долазе биће све значајније питање, јер извори пресушују, а стара инфраструктура долази у фазу у којој ју је немогуће одржавати – рекао је Дарко Глишић, министар за јавна улагања.

Сада, први пут након седамдесет година од изградње водовода у Лучанима, он ће бити реконструисан. Управо то, према речима Миливоја Доловића, председника Општине Лучани, узроковало је проблеме у уредном водоснабдевању и квалитету воде коју користе грађани.

– Често долази до пуцања водоводних цеви. На једном месту поправимо, онда пукне после 15 метара, имали смо губитке од 60 одсто. Другом фазом овог пројекта предвиђа се уградња Скада система за праћење протока воде на одређеним местима, што ће нам помоћи да смањимо губитке. Претпостављамо да ће се тада губитак воде смањити од 25 до 30 одсто. Тај пројекат предвиђа изградњу 82 нове шахте, а у девет ће се налазити контролни водомери – рекао је Доловић.

Како је Доловић објаснио, контролни водомери помоћи ће у откривању проблема који је проузроковао повећану потрошњу воде. Тим системом надлежни ће моћи да утврде да ли је пукла цев или је дошло до крађе воде.

– Лучани су на најнижем делу општине и вода се препумпава даље ка Гучи, чак до Велеса и Драгачице. Ми ћемо уз тај систем тачно знати где имамо увећану потрошњу, могућу крађу или пуклу цев – истакао је Доловић.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Dragačevo Politika

МЛАДОМИР СРЕТЕНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „НАРОДНИ ПОКРЕТ ДРАГАЧЕВА”: „НЕ БОРИМО СЕ ЗА ФОТЕЉЕ, ВЕЋ ЗА БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА!“

G. D.

МЛАДОМИР СРЕТЕНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „НАРОДНИ ПОКРЕТ ДРАГАЧЕВА”: „НЕ БОРИМО СЕ ЗА ФОТЕЉЕ, ВЕЋ ЗА БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА!“ Удружење грађана „Покрет за развој Драгачева“ основано је 2006. године. Због колективне подршке СНС-у, замрзло је активности и учешће на изборима 2013. године, да би се поново активирало 2023. године под новим називом „Покрет за развој […]
Dragačevo

Oбележено 85 година од оснивања Библиотеке општине Лучани.

G. D.

Извор: Радио Д Лучани У препуној сали биоскопа Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи, обележено је 85 година од оснивања Библиотеке општине Лучани. У првом делу програма публика је могла да чује нешто о историји библиотекарстава у Гучи, плановима за будућност. Све већи труд се улаже у објављивање књига завичајних аутора и […]
Dragačevo Region

НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАРИ И НАЈЛЕПШЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ НА 62. ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА

G. D.

НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАРИ И НАЈЛЕПШЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ НА 62. ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА Традиционални део програма Сабора је и избор за најлепшу народну ношњу- мушку и женску, као и Такмичење у казивању здравица – традиционалне и саборске. Стручни жири је донео одлуку да је традиционалну здравицу најбоље казивао Љутомир Рундић из Лознице, док је у казивању саборске […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.