ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЛУЧАНИМА ПОСЛЕ 70 ГОДИНА

Министар за јавна улагања Дарко Глишић, посетио је данас општину Лучане. Разлог његове посете је реконструкција и изградња водоводне мреже у дужини од 5.548 метара. Укупна вредност ове инвестиције је 137 милиона динара, а завршетак радова планиран је за фебруар наредне године.
– Овим пројектом решава се проблем водоснабдевања за 1.400 домаћинстава и 140 привредних субјеката. У 1.400 домаћинстава живи око 4.500 становника, што је око 30 одсто укупног броја становника општине Лучани. Уредно водоснабдевање у годинама које долазе биће све значајније питање, јер извори пресушују, а стара инфраструктура долази у фазу у којој ју је немогуће одржавати – рекао је Дарко Глишић, министар за јавна улагања.
Сада, први пут након седамдесет година од изградње водовода у Лучанима, он ће бити реконструисан. Управо то, према речима Миливоја Доловића, председника Општине Лучани, узроковало је проблеме у уредном водоснабдевању и квалитету воде коју користе грађани.
– Често долази до пуцања водоводних цеви. На једном месту поправимо, онда пукне после 15 метара, имали смо губитке од 60 одсто. Другом фазом овог пројекта предвиђа се уградња Скада система за праћење протока воде на одређеним местима, што ће нам помоћи да смањимо губитке. Претпостављамо да ће се тада губитак воде смањити од 25 до 30 одсто. Тај пројекат предвиђа изградњу 82 нове шахте, а у девет ће се налазити контролни водомери – рекао је Доловић.
Како је Доловић објаснио, контролни водомери помоћи ће у откривању проблема који је проузроковао повећану потрошњу воде. Тим системом надлежни ће моћи да утврде да ли је пукла цев или је дошло до крађе воде.
– Лучани су на најнижем делу општине и вода се препумпава даље ка Гучи, чак до Велеса и Драгачице. Ми ћемо уз тај систем тачно знати где имамо увећану потрошњу, могућу крађу или пуклу цев – истакао је Доловић.
Виолета Јовичић