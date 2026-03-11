ПРЕ 20 ГОДИНА УМРО СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ

На данашњи дан, пре 20 година, у притворској јединици Хашког трибунала умро је Слободан Милошевић, дугогодишњи председник Србије и Савезне Републике Југославије.
Милошевић је имао богату и бурну политичку каријеру. Био је председник Социјалистичке партије Србије која је настала уједињењем Савеза комуниста Србије и Социјалистичког савеза радног народа Србије.
У децембру 1990. године изабран је за председника Србије и ту функцију обављао је у два мандата. У јулу 1997. године, изабран је за председника СРЈ и на тој функцији остао је до избора који су одржани у септембру 2000. године, на којима је победио кандидат Демократске опозиције Србије, Војислав Коштуница.
Након непризнавања изборних резултата, дошло је до масовних грађанских протеста широм државе, који су кулминирали Петооктобарском револуцијом и његовим свргавањем са власти. По доласку нове власти, на пролеће 2001. Милошевић је ухапшен, а пар месеци касније, на Видовдан, изручен је Хашком трибуналу по оптужби за ратне злочине на простору бивше Југославије.
Милошевићу је у Хагу суђено за ратне и злочине против човечности у Хрватској и на Косову и Метохији, као и за геноцид у Босни и Херцеговини, а пресуду није дочекао, јер је преминуо у 64. години живота.
Слободан Милошевић је рођен у Пожаревцу августа 1941. године, где је и сахрањен.
В. Ј.
Фото: Архива Чачачнског гласа