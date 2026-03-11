март Фото: Дарка Симеуновић
Претежно сунчано и топло

Временска прогноза 12. март

Извор: РХМЗ, РТС

Фото: Дарка Симеуновић

Ујутру местимично слаб приземни мраз, а на југозападу, југу, југоистоку и истоку Србије и слаб мраз на 2m висине. Током дана претежно сунчано и топло за овај период године, а само се на северозападу Војводине, на западу и југозападу Србије уз умерену облачност понегде очекује краткотрајна киша или пљусак током поподнева. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни. 

Најнижа температура од -3 °С у Тимочкој Крајини до 8 °С у Београду, а највиша од 17 до 21 °С.

