Временска прогноза 12. март
Извор: РХМЗ, РТС
Ујутру местимично слаб приземни мраз, а на југозападу, југу, југоистоку и истоку Србије и слаб мраз на 2m висине. Током дана претежно сунчано и топло за овај период године, а само се на северозападу Војводине, на западу и југозападу Србије уз умерену облачност понегде очекује краткотрајна киша или пљусак током поподнева. Ветар слаб до умерен, источни и југоисточни.
Најнижа температура од -3 °С у Тимочкој Крајини до 8 °С у Београду, а највиша од 17 до 21 °С.