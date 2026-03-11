Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 12. март
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 12. 03. 2026. године, у временском интервалу од:
- 10:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Љубићу, у Улици Ђорђа Томашевића (сада Булевар Танаска Рајића), око „Ауто Јовановића“, од бр. 144 до 206 и од 237 до 327 (стари бројеви!), Улица 562 и улица ка старој школи у Љубићу, око сервиса „ФОРД“, на Старој прузи од бр. 8/1 до 64, око „Енипекса“ и хале „Тандем“.
- 12:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Љубићу више старе школе, хладњаче „Дијас“ и Вукосављевића насеље.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.