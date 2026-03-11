СТРУЈА
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 12. март

G. D. Komentara (0)

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 12. 03. 2026. године, у временском интервалу од:

  • 10:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Љубићу, у Улици Ђорђа Томашевића (сада Булевар Танаска Рајића), око „Ауто Јовановића“, од бр. 144 до 206 и од 237 до 327 (стари бројеви!), Улица 562 и улица ка старој школи у Љубићу, око сервиса „ФОРД“, на Старој прузи од бр. 8/1 до 64, око „Енипекса“ и хале „Тандем“.
  • 12:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Љубићу више старе школе, хладњаче „Дијас“ и Вукосављевића насеље.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

