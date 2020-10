Predsednik rekao da je danas najteži dan po broju zaraženih, ali „zatvaranje ako dođemo do ivice ambisa“

U Srbiji je do podneva korona virus potvrđen kod još 1.195 osoba, od kojih je više od 50 odsto u Beogradu, izjavio je danas predsednika Aleksandar Vučić. Ovo je najteži dan broju zaraženih, rekao je Vučić nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica Srbije.

Među zaraženima je i direktor Infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović, koji se nalazi u izolaciji. On je najavio oštro sankcionisanje onih koji ne budu poštovali mere.

“Ne možemo da zatvorimo ekonomiju, život. Na zatvaranje ćemo se opredeliti ako budemo došli do ivice ambisa”, naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, najteža situacija je u Beogradu i Kragujevcu, dodajući da će od sutra biti na raspolaganju novih 30 ležajeva u bolnici Dragiše Mišović.

Vučić je najavio rapodelu sanitetskih vozila u nekoliko opština i gradova širom Srbije među kojima je i Čačak.

Ipak, predsednik Srbije ističe da je, uprkos povećanom broju zaraženih, situacija u našoj zemlji je znatno bolja nego u ostatku Evrope.

On je najavio jednokratku pomoć u iznosu od 10.000 dinara za 120.000 zdravstvenih radnika.

“Od 01. januara najveće povećanje plata imaće zdravstveni radnici. Time pokazujemo opredeljenje Republike Srbije da brine o zdravalju”, istakao je Vučić.

Vučić je najavio nove količine vakcina protiv sezonskog gripa, a kada je reč o vakcini protiv koronavirusa države gleda na nabavi veće količine koje će biti besplatne za sve građane.

“Dogovorili smo da nabavimo ‘Astrazeneku’, preko Poljaka ide, minimalne količine do Nove godine, pa još do marta, ali to je nedovoljno, šta god možemo da nabavimo, mi ćemo da kupimo, najvažnije da vakcinišemo zdravstvene radnike, policiju, vojsku, pa onda ugrožene kategorije”, rekao je on.

Infektolog Mijomir Pelemiš poručio je da nam ne trebaju nove mere, pooštravanje, policijski čas, dodajući da nama treba da se pridržavamo postojećih mera.

“Naš glavni cilj je da spase što više života, a da bi to uspeli, mora što manje ljudi da se zarazi. Nijedan normalan stručnjak ne tvrdi da treba što više ljudi da se zaraze. Virus je opasan za sve uzraste, svi su ugroženi”, istakao je Pelmiš.

Prema njegovim rečima, od koronavirusa umiru i mladi.

