Slične Vesti
ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
ОГЛАСИ, 31. МАРТ 2022.
Данас је Мратиндан
Извор: РТС Данас је Мратиндан, народ каже – Свети Мрата, снег на врата Српска православна црква и верници данас славе Светог мученика Стефана Дечанског. У народу се празник назива Мратиндан. Стефан Дечански, једна је од најтрагичнијих личности у лози Немањића. Између двојице силника, оца Милутина и сина Душана, провео је детињство као талац на двору […]