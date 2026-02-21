ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D. Komentara (0)
Фото: Мима Зиндовић
    НАЗИВ РОБЕ   20. 2.
Пројино брашно 120-150
Кромпир 100-120
Пасуљ 350-600
Паприка 400-600
Парадајз 350
Краставци 450
Тиквице 500
Цвекла 100-120
Спанаћ 350-400
Купус 50-60
Целер 250-600
Першун веза 70
Шаргарепа 120-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 50-60
Црни лук 100-120
Бели лук 1000-1300
Шампињони 450
Броколи 600
Празилук 150
Карфиол 350
Плави патлиџан 500
Кисели купус 180-250
Млади лук (веза) 70
Ротква 100
Ротквице 100
Боранија  
Корнишони  
Крушке 250-350
Јабуке 100-250
Шљиве  
Грожђе 250-300
Лубенице  
Мед 1000-1400
Диње  
Суве шљиве 500-600
Дуње 400
Мушмуле 300
Трешње  
Кајсије  
Брескве  
Јагоде  
Малине  
Лимун 250-300
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-350
Лешници 1кг 2000
Језгра ораси 1100-1200
Очишћена живина 289-500
Јаја 15-22
Кајмак 1300-1500
Сир 600-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 35
Кукуруз 35
Јечам 35
Фото: Мима Зиндовић
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 539
СКУША 870
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 449
Фото: Мима Зиндовић

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

ЗА КОРИСНИКЕ И РОДИТЕЉЕ „ЗРАЧАК“ ЈЕ ДРУГА КУЋА

V. Т.

У УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” нема проблема у руковођењу, функционисању и организацији својих активности везаних за кориснике, ово је укратко закључак руководства и већег броја родитеља изнетог на данашњој конференцији за новинаре, која је сазвана због, како је речено, […]
Društvo Grad

Осми „Етнофест“ – од 20. до 25. јула у Чачку

G. D.

Етнофест по 8. пут у нашем граду Међународни фестивал фолклора „Етнофест“ биће одржан од 20. до 25. јула у нашем граду, 8. пут по реду. Организатори наводе да нас очекују бројна изненађења, али и већ традиционалне земље које из године у годину долазе у наш град. -Овогодишњи фестивал ће окупити 6 иностраних земаља које ће, […]

крушка Фото: Милан Чакајац
Društvo

Данас до 37 степени, увече и током ноћи пљускови и пад температуре

G. D.

ИЗВОР: РТС Метеоролози за данас прогнозирају претежно сунчано и веома топло време уз слаб до умерен западни и северозападни ветар. Најтоплије ће бити на југоистоку земље где ће жива у термометру достићи 37. подељак. Увече и током ноћи пљускови и пад температуре. Пред нама је још један врели летњи дан. Пријатну јутарњу температуру замениће високих […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.