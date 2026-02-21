Највиша дневна температура до 5 степени

ИЗВОР: РТС; РХМЗ
У нижим пределима повремено слаба киша, понегде може бити и пахуља. На планима слаб снег. Највиша дневна температура од 1 до 5 степени. У Београду већи део дана суво. Слабе падавине се очекују ујутру, па поново после подне. Највиша температура у главном граду 4 степена.
У Србији данас облачно и хладно време, у нижим пределима понегде са слабим снегом или кишом, а на планинама са слабим снегом.
Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни, у Банату и источној Србији већи дао дана источни и југоисточни.
Јутарња температура од -1 до 3 степена, а највиша од 1 до 5.
Биометеоролошка прогноза
Очекиванa биометеоролошкa ситуација може узроковати извесне тегобе код ментално нестабилних болесника, асматичара и особа са повишеним крвним притиском.
Код метеоропата могући су главобоља и нерасположење.
У Београду облачно и хладно време.
Током већег дела дана суво, ујутро је могућа слаба киша или снег, а после подне и увече слаба киша.
Дуваће слаб и умерен ветар, западни и северозападни.
Јутарња температура око 1 степен, а највиша око 4 степена.
Идућих седам дана очекује се променљиво облачно и осетно топлије време.
Од недеље до уторка, уз нешто више облачности, на северу и североистоку Србије повремено ће уследити краткотрајна киша, а на планинама још у недељу се очекује провејавање снега, а од среде дужи сунчани интервали.