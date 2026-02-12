ПРЕДСТАВЉАЊЕ РОМАНА „ЈАГАТ“ АЛЕКСАНДРЕ МИШИЋ

Роман „Јагат” завичајне ауторке Александре Мишић биће представљен у четвртак, 12. фебруара, у 19 часова, у Великој сали Градске библиотеке, у оквиру програма манифестације „Штампана реч”.
Осим ауторке о књизи ће говорити проф. Владимир Димитријевић, а одломке ће читати Мина Гошњић. У музичком сегменту наступиће група „Агиос”.
Роман „Јагат” води читаоце кроз тајне остатака старог града и поставља питања о времену, понављању судбина и неминовности сусрета. Кроз симболе и мистерију, прича прати Синишу и Лану као „заточенике времена”, чији је сусрет неизбежан.