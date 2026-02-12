ЈОШ ЈЕДАН СМРТНИ СЛУЧАЈ НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ КРАЈНИКА У ОБ ЧАЧАК

У Општој болници Чачак у ноћи између 11. и 12. фебруара, догодио се смртни исход који је наступио у постоперативном току након операције трећег крајника код мушке особе старости 38 година.
Пацијент се, иако није наш осигураник, самостално пријавио на наведену хируршку интервенцију због дисајних проблема од којих је годинама имао тегобе, свестан ризика саме интервенције због осталих придружених болести од којих је боловао.
Министарство здравља је одмах по добијању информације упутило своје инспекторе у Чачак, а одлуком министра здравља руковођење ОРЛ одељењем у ОБ Чачак преузели су лекари УКЦ Србија и УКЦ Крагујевац, док се не утврде све околности које су довеле до два смртна исхода на овом одељењу у кратком временском року.
Поред тога, министар здравља је дао налог о увођењу привремених мера у ОБ Чачак, која подразумева преузимање руковођења овом здравственом установом у наредном периоду.
Министарство здравља још једном упућује искрене изразе саучешћа породицама преминулих.
Министарство здравља