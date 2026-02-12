хитна, болница
Hronika

ЈОШ ЈЕДАН СМРТНИ СЛУЧАЈ НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ КРАЈНИКА У ОБ ЧАЧАК

Z. Ј. Komentara (0)

У Општој болници Чачак у ноћи између 11. и 12. фебруара, догодио се смртни исход који је наступио у постоперативном току након операције трећег крајника код мушке особе старости 38 година.

Пацијент се, иако није наш осигураник, самостално пријавио на наведену хируршку интервенцију због дисајних проблема од којих је годинама имао тегобе, свестан ризика саме интервенције због осталих придружених болести од којих је боловао.

Министарство здравља је одмах по добијању информације упутило своје инспекторе у Чачак, а одлуком министра здравља руковођење ОРЛ одељењем у ОБ Чачак преузели су лекари УКЦ Србија и УКЦ Крагујевац, док се не утврде све околности које су довеле до два смртна исхода на овом одељењу у кратком временском року.

Поред тога, министар здравља је дао налог о увођењу привремених мера у ОБ Чачак, која подразумева преузимање руковођења овом здравственом установом  у наредном периоду.

Министарство здравља још једном упућује искрене изразе саучешћа породицама преминулих.

Министарство здравља

Slične Vesti

МУП
Aktuelno Hronika

Двадесетосмогодишњак возио под дејством марихуaне

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е МУП, ПУ ЧАЧАК Припадници саобраћајне полиције у Чачку искључили су из саобраћаја двадесетосмогодишњег возача „реноа“ који је возио под дејством марихуане. Њега је патрола зауставила ноћас,  у Улици Миленка Никшића. Одређено му је задржавање до 12 сати и против њега ће бити поднета прекршајна пријава из Закона […]
Hronika

Preminula žena koja je nađena u Moravi u Mrčajevcima Beograđanka

I. М.

Pripadnici Policijske uprave Čačak identifikovali su telo pronađeno u Zapadnoj Moravi u Mrčajevcima. Reč je o četrdesetšestogodišnjoj ženi iz Beograda. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanjem i da nema tragova nasilne smrti. Telo mrtve žene pronađeno je u nedelju, 25. oktobra. Ča Glas
Hronika

АКЦИЈОМ „ГНЕВ“ У ТРНАВИ ОТКРИВЕН ЗАСАД КАНАБИСА

vladecaglas

ИЗВОР: МУП ЧАЧАК Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у склопу акције „Гнев“, поднели су кривичне пријаве надлежном тужилаштву у Чачку против педесетпетогодишњег и четрдесетједногодишњег мушкарца из Краљева због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је у месту Трнава код Чачка, претресом куће и […]

