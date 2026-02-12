Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-НАКОН ДВА СМРТНА ИСХОДА ЗА СЕДАМ ДАНА, МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА НАЛОЖИЛО УВОЂЕЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ У ЧАЧКУ

-Поводом Дана државности – СРЕТЕЊЕ И ИДЕЈА МОДЕРНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ: ИЗМЕЂУ УСТАНКА И УСТАВА

-Прослављено 35 година Компаније „АУТОЧАЧАК“ и три деценије сарадње са „Шкодом“ – ВИЗИЈА ПРЕТВОРЕНА У ДЕЛО И ПОСЛОВНЕ УСПЕХЕ

-ИНИЦИЈАТИВА ФОРУМА ПРИВРЕДНИКА ЧАЧКА – ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, КАМЕН СПОТИЦАЊА У РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ

-ВАЊА ПЕТРОВИЋ, НАЈБОЉИ СТУДЕНТ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

-ЧАЧАНИ ДОБИТНИЦИ „ВУКОВЕ НАГРАДЕ“

– КАРАТЕ: ТЕОДОРА КРСТОВИЋ, ВИЦЕШАМПИОНКА ЕВРОПЕ

Променљиво облачно

ИЗВОР: РТС Смена сунца и облака, повремено ће бити кише и пљускова с грмљавином Променљиво облачно, понегде с кишом, а могући су и локални пљускови с грмљавином. У Београду нестабилно, повремено ће бити кише и пљускова са грмљавином. Променљиво облачно, мало топлије и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Ветар слаб и […]

Преминуо четрдесеттрогодишњи Чачанин на ковид одељењу

На ковид одељењима Опште болнице Чачак хоспитализована су 34 пацијента.  У респираторном центру смештена су четири пацијента, два су на прикључена на респиратор. У протекла 24 часа примљено је шест, а отпуштено осам пацијената. На жалост, један пацијент је преминуо, М.С. (1979) из Чачка (позитиван). Хоспитализоване су три Covid позитивне породиље и две Covid позитивне труднице на одељењу […]

Ковид: У ИВАЊИЦИ ПОРАСТ БРОЈА НОВООБОЛЕЛИХ

У Општој болници Чачак нема хосшитализованих пацијената оболелих од ковида-19.  За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак прегледан је један пацијент са симптомима и знацима ковид инфекције. Од 130 узорака из Чачка позитивно је 12, из Горњег Милановца од 68 узорaка позитивна су два, из Лучана од 18 узорака позитивна […]

